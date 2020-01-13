Sayın Cumhurbaşkanı 4 gün önce Saray’ında engellilerle ilgili yaptığı toplantıda: ‘’Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30’u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor. Aman bunlara dikkat edin.’’ diye ferman eylemişti! 12 Ocak 2020 tarihli birçok gazete ve internet sitesinde de AKP tarafından ‘’Evde Kalma Vergisi Kanun Teklifi’’ hazırlandığı haberleri yayıldı. 27 Ağustos 2020 tarihinde bu köşede ki yazımı çıkardım ve yeniden yazmaya başladım.

SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN HABERDE ‘’EVDE KALMA VERGİSİ’’ GELİYOR!

Sosyal medyada AKP’nin ‘’Evde Kalma Vergisi Yasa Teklifi’’ hazırladığı çığ gibi yayıldı. Konu ile resmi bir açıklama olmamasına rağmen gün boyunca basın yayın organlarında tartışıldı. Resmi bir açıklama yapılmadığı takdirde bu haber ve yorumlar sosyal medyada giderek yayılacaktır.

Konuya birçok gazete de sayfalarında yer verdi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının etkili olduğu ve hatta talimat verdiği anlaşılıyor.

İddiaya göre; “30 yaşını aşmayan ve bekar olan kişilerin her yıl bekar kalma vergisi ödeyeceği” şeklindeki düzenleme mizah konusu oldu.

Söz konusu içeriklere göre; AKP Grubu, Sayın Erdoğan’ın “Evlenmeyip evde kalıyorlar” diyerek eleştirdiği gençlere yaptırım uygulanmasına karar verdi. Hazırlanan yasa teklifi onaylanırsa evde kalanlar kademeli olarak artacak şekilde vergilendirilecek.

Haberin yayınlandığı 12 Ocak tarihinde başlamak üzere Twetter’de kısa sürede on binlerce kez paylaşıldığı görülmektedir. Paylaşımlar #Evlilikteyasatakılanlar (EYT) paylaşımları olarak yapılmaktadır.

HABER CUMHURBAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARINDAN SONRA YAYILDI

Sayın Cumhurbaşkanı 11.01.2020 tarihinde yaptığı bütün gazete, TV ve internet sitelerde de canlı olarak yayınlanan haber yeni yorumlara neden oldu. Saray’ında engellilerle ilgili yaptığı toplantıda: ‘’Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30’u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor. Aman bunlara dikkat edin.’’ Açıklamasında bulunmuştu.

TARİHTE BEKARLIK VERGİSİ TEKLİFLERİ

TBMM’nin kurulduğu ilk yıllarda ve Cumhuriyet döneminde nüfusun artırılması ve evliliği özendirmek için yasal düzenleme önlemleri düşünülmüştür. Bu amaçla; ilk olarak 19 Ekim 1920 tarihinde Canik (Samsun) Milletvekili Hamdi Bey bir yasa teklifinde bulunmuştur.

Diğer teklifler aşağıdaki gibidir:

22 Şubat 1921 tarihinde Erzurum Milletvekili Salih Efendi ’nin; ‘’Mecburi Teehhül Hakkındaki Kanun Teklifi’’ yani ‘’Zorunlu Evlenme Hakkında Kanunu.’

’nin; yani 1 Şubat 1923 tarihinde Karesi (Balikesir) Milletvekili Abdülgafur Efendi takriri ( Bildirisi).

takriri 1 Mart 1924 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’ nın askeri ve tarımda çalışacak nüfus artışı ile ilgili konuşması.

nın askeri ve tarımda çalışacak nüfus artışı ile ilgili konuşması. 18 Mart 1929 Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrı İçöz’ün ‘’Bekarlık Vergisi Teklifi’’ (1931,1940 ve 1944 yılında ayni içerikte tekliflerinde ısrarlı olmuştur.)

Bu tekliflerde genellikle; yirmi yaşını doldurmuş olup da henüz evlenmemiş olan veyahut her ne suretle olursa olsun eşinden boşanan erkeklerden vergi alınmasını öngörülüyor.

Bu amaçla; Bolu Milletvekili Tunalı Hilmi Bey kabul edilen mazbatanın Kavanini (Kanunlar) Maliye Encümenine sevk edilmesini, Maliye Vekili Ferit Bey ise Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Encümeni’ne gönderilmesini istemiş, ancak kanun olarak kabul edilmemiştir.

Erzurum Milletvekili Salih Efendi’nin sunduğu kanun teklifinde; evliliğin başlangıç yaşı 18, bitiş yaşı 25 olarak belirtilmiş, 25 yaşını doldurmuş olup da henüz evlenmemiş olan veyahut her ne suretle olursa olsun eşinden boşanan erkeklerden vergi alınmasını öngörülüyor.

Evlilik Vergisi, tarihte Roma İmparatorluğu’ndan beri görülmektedir. İtalya’da faşist Mussolini döneminde de bu vergi tartışılmış ve 1927 ve 1932 yıllarında da yasalaştırarak uygulamıştır.

Yugoslavya, Yunanistan, Polonya ve Sovyetler Birliğinde de geçmişte uygulaması var. Şimdilerde uygulanan bir ilke yok. Ama doğan çocuk için para verme şeklinde birçok ülkede uygulama tersinden devam ediyor.

Ben Ülkemizde böyle bir verginin geçmişte olduğu gibi uygulanacağına inanmıyorum ama; AKP’dir, ne yapsa yeridir!