Tarihin Peşinde Bir Ömür geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir “Armağan Kitabı”na verilen isim. Bir Armağan kitabına ancak bu kadar güzel bir isim verilebilirdi ve bir isim, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan’a ancak bu kadar yakışabilirdi. Bu özel Armağan Kitabını hazırlayan akademisyenler, Hayrunnisa Alan, Ömer İşbilir, Zeynep Aycibin ve Muhammet Ali Kılıç’ı gönülden kutluyorum.

Tarihin Peşinde Bir Ömür, İstanbul’da Kronik Kitap Yayınevi’nin Osmanlı Tarihi Dizisinden yayınlandı. Yayın Yönetmeni Adem Koçal. 808 sayfadan oluşan kitabın kapak tasarımı Kutan Ural; mizanpajı ise Serhat Küçük tarafından yapılmış.

Akademi dünyasında emekli olan veya vefat eden hocalar için Armağan Kitap çıkarılması çok eski bir gelenek. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Zeki Velidi Togan, Fuad Köprülü, Halil İnalcık adına Armağan Kitabı yayınlanmış olan eski hocalarımızdan. Yaşayan eski hocalarımızdan Mustafa Kafalı, Yavuz Ercan, Ahmet Bican Ercilasun, Kâzım Yaşar Kopraman, Abdurrahman Güzel, Özer Ergenç, Mustafa Keskin Armağan Kitabı sahibi olan hocalarımız arasında hemen aklımıza gelen isimler. Son zamanlarda henüz emekli olmamış hocalar için de Armağan Kitabı çıkarılmaya başlanıldı. Armağanı sağlığında vermek fikri gibi görevdeki hocalar için armağan çıkarmak da belirli gerekçesi olan bir görüş. Saygı ile karşılıyoruz.

Tarihin Peşinde Bir Ömür kitabına adını veren Prof. Dr. Abdülkadir Özcan 1948 yılında Milas’ın Çandır köyünde doğmuş. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları ile Tarih bölümlerinden mezun olmuş. 1980 yılında Dr.; 1987 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde doçent; 1993 yılında Prof. olmuş. Hocamız, 2010 yılında kendi isteği ile emekli olarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde görev yapmaya başladı.

“Abdülkadir Özcan’ın en önemli 2 özelliğini söyleyiniz” diye sorsalar ben hiç düşünmeden : “Efendilik ve çalışkanlık” diye cevap verirdim. “Efendilik” konusunda “Osmanlı Efendisi” diye bir deyim vardır. Ben bunu Abdülkadir Özcan için “Cumhuriyet Efendisi” olarak aynı anlamı ifade temek üzere uyarlamak istiyorum. Örnek vermek gerekirse Merhum Emin Bilgiç, Osman Ersoy ve Rifat Önsoy’un ardından Abdülkadir Özcan’ı sayabilirim. Çalışkanlık konusuna gelince: Cumhuriyet Döneminin başarılı çalışmalarından birisi olan Diyanet İslâm Ansiklopedisi’nin (DİA) yayınlanmış 44 cildinde ve yayınlanacak olan Zeyl (Ek) ciltlerinde 220 (ikiyüzyirmi) makaleye imza atmış olduğunu söylemem yeterli olacaktır. Son zamanlarda Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmakta olan Ahmed Cevdet Paşa’nın 12 ciltlik Tarih-i Cevdet isimli eserinin yeni harflerle yayınlanması projesinde görev aldı. 3. Cilt onun adıyla yayınlandı, 4. Cilt de yayın aşamasında.

Kitap, Abdülvahap Kara’nın Hoca ile yaptığı uzun ama güzel bir söyleşi ile başlıyor. Mehmet İpşirli ve Gülçin Çandarlıoğlu gibi kadîm dostları onu tanıtan anılarını eklemişler. Bir bilim adamının borçlu olduğu tek kişi belki de ailesidir. Eşi ve çocukları hocaların hep ihmal etmek zorunda kaldıkları yakınları olmuştur. Bu bakımdan eşi Handan Özcan ve oğlu Sait Sinan Özcan’ın anılarını kitaba koymaları yerinde bir hareket olmuş.

Burada kitaba değerli makaleleri ile katkı sağlayan akademisyenlerin isimleri tek tek saymam mümkün değil. İsimlerini sayamadığım arkadaşlarımın affına sığınarak birkaç isim vermekle yetineceğim: Necdet Öztürk, Mustafa Öksüz, Reyhan Şahin Allahverdi, Pal Fodor, Mehmet Öz, İsmail E. Erünsal, Mübahat Kütükoğlu, Bayram Ürekli, Geza David, M. Akif Erdoğru, İdris Bostan, Orlin Sabev (Orhan Salih), Alaattin Aköz, Erdoğan Merçil ve diğerleri.

Tarihin Peşinde Bir Ömür, bir bilim insanının emekliliğinde almış olduğu en güzel armağan. Bence emekli ikramiyesinden bile değerli bir armağan. Saygıdeğer Abdülkadir Özcan’a bu değerli armağanı sunan bütün dostlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyor ve hocamıza çalışmalarını sürdürebilmesi için Halil İnalcık ömrü vermesini Yüce Allah’tan diliyoruz.