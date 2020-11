Tarihin ilk diplomasıyla yakalanan kayınpeder ile damat adayı: Dinamit ve fünyeyi balık tutmak için kullandık

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da aralarında kil tablete yazılmış ilk tıp diplomalarından birinin de bulunduğu 2 bin 428 parça tarihi eser, dinamit lokumu ve elektrikli fünyeyle yakalanarak gözaltına alınan Mehmet C. ile damat adayı Samet B., tutuklandı. İkilinin polisteki ifadelerinde koleksiyoner olduklarını, dinamit ve elektrikli fünyeyi balık tutmak için kullandıklarını söyledikleri öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 farklı adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere, Döşeme ve Pınar Mahalleleri’ndeki 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada Antik Roma, Yunan ve Bizans dönemlerine ait 2 bin 325 sikke, 18 heykel, kolye, yüzük, küpe gibi objeler ve uluslararası tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanıldığı tespit edilen 1 dizüstü bilgisayar, 1 dinamit lokumu, 1 elektrikli fünye, 1 dijital hassas terazi, 1 ölçekli mercek ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Kil tablete yazılmış ilk tıp diplomalarından biri de adreslerinde bulunan şüphelilerin Mehmet C. ile kızının nişanlısı Samet B. olduğu belirlendi.

‘MÜZEYE İŞLETECEKTİM, KOLEKSİYONERİM’

Polis, ele geçirilen eserleri müzeye teslim etti. Mehmet C. ve Samet B. ise polisteki sorgularında ele geçirilen dinamit lokumu ile elektrikli fünyeyi balık tutmak için kullandıklarını öne sürdü. Mehmet C.’nin koleksiyoner olduğu için ürün topladığını, satış yapmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI