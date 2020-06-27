Zannedilenin aksine büyük soygunlar yüzü maskeli, eli tabancalı şakilerce yapılmaz, ekonomi tarihinde bakınca görülür ki büyük soygunların tamamı devletlerce, devlet yönetimlerince ve devlet gücü kullanılarak yapılmıştır.

Size bu gün executive order 6102 ve Bretton Woods Anlaşmasından söz etmek istiyorum.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt tarafından 5 Nisan 1933’de çıkartılmış ve amerikan vatandaşlarının altınpara, külçe ve sertifika bulundurmasını, saklamasını yasaklayan executive order 6102 adlı kanun hükmünde kararnameye göre, bütün Amerikan vatandaşları 25 gün içinde yani 1 mayıs 1933 tarihine kadar ellerinde bulunan bütün altın varlıklarını fed’e onsu 20.67 dolardan teslim etmek zorundaydı.

Bu süre dolduktan sonra elinde altın bulundurmanın hükmü 160.000 dolar para cezası ve yatarı da 10 yıl hapis idi.

Bütün altın toplandıktan kısa bir süre sonra fed altının satış fiyatını 35 dolar seviyesine çekerek, bir nevi halkın elindeki doların değerini yüzde 41 oranında devalue etmiş oldu.

Amerikan devleti vatandaşların elindeki altına elkoymuş, karşılığında da ellerine bir kağıt parçasını tutuşturmuştu, bu bir soygun ve hatta gasp değil de nedir?

Amerikan vatandaşları bu yasağın kalkması için nerede ise 40 yıldan fazla süre geçmesini ve 1974 yılının son gününü beklemek zorunda kalmışlardır.

Amerikan halkının tepkisizliği de bana hep enteresan gelmiştir, aslında bir iç savaş çıkaracak kadar ciddi tepki çekmesi gereken bu kararname, Amerika’da iç barışı bozmamıştır. Muhtemelen büyük buhran sebebi ile elinde altın tasarrufu kalmayan halk pek etkilenmemiş, elinde altın bulunan az sayıda bir zengin kesim daha fazla etkilenmiştir. Zenginlerin, özellikle de hükümet yandaşı olanların, bu bilgiye evvelden ulaşıp altınlarını Amerikan toprakları dışına, Avrupa’ya kaçırdıkları da söylenir. Bu altınlar daha sonra da muhtemelen Hitler’e yem olmuştur.

Peki bu soygunun boyutu Amerikan vatandaşları ve Amerikan toprakları ile sınırlı mı kaldı? Elbette hayır…

1944 yılında Küçük bir ABD eyaleti olan New Hampshire’de bulunan Carroll kasabasının Bretton Woods adlı yerleşkesinde 1905 yılında kurulmuş olan Mount Washington Oteli’nde imzalanan ve bu yüzden de tarihe Bretton Woods anlaşması olarak geçen bir anlaşma vardır.

Birleşmiş Milletler para ve finans konferansında imzalanan bu anlaşmaya uyarınca: II. Dünya Savaşı sonrasında kambiyo kurlarının dünya ticaretini geliştirici bir sisteme göre saptanması için yeni yöntemler aranmış ve bu çalışmalar sonucunda Bretton Woods Anlaşması ile uluslararası ödemelerde kullanılacak yeni bir sistem geliştirilmiştir.

Doğu Bloku ülkeleri dışındaki 44 ülkeden 730 delegenin katıldığı bu anlaşma ile katılan ülke paraları için sabit kur esası benimsenmiş ve anlaşmaya katılan her ülkenin parasının değerinin, dolar esas alınarak saptanması kabul edilmiştir.

Anlaşmaya katılan ve parasını altına dönüştürülebilir yapmayı kabul eden her ülkenin parasının değeri dolara göre saptanmıştır.

Bu anlaşma ile Amerikan doları altın ile dönüştürülebilirliğini koruyan tek ulusal para olarak kalmıştır. Anlaşma ile 1 ons altın = 35 dolar ya da 1 dolar 0,88867 gram altın olarak belirlenmiş ve ABD dış talep olduğunda doları bu parite üzerinden altına çevirmeyi taahhüt etmiştir.

Bretton Woods’la getirilen bu sistem ancak 1971 yılına kadar devam edebilmiştir. ABD, 1971 yılında tek taraflı olarak doların altına dönüştürülebilirliğini kaldırmıştır.

Buda soygunun uluslararası boyutudur.

Amerika taahhüdünden tek taraflı olarak caymış ve dünyayı adeta dolandırmıştır. Amerika’nın taahhüdüne itibar edip elinde dolar yada dolar bazında tahvil, hazine bonusu vs tutan, yada dolar karşılığı mal satan herkes bu tek taraflı taahhütten cayma sonucunda çok büyük zarar ve ziyana uğramıştır.

Bugün 1 ons altının 1760 dolar seviyesinde olduğunu göz önüne alırsak 1933 den bu güne geçen 87 yılda doların ne kadar büyük ölçüde değer kaybına uğradığını da görebiliriz. Bu geçen 87 yılda altın dolar karşısında tamı tamına 85 kat değerlenmiştir yada bu ölçüde doların değeri erimiştir.

Eğer 1933 yılında elinizde 1 milyon dolarınız olsaydı 48.543 ons altın alabilirdiniz bu altının bu günkü değeri 85.436.893 dolar olurdu.

Yanılıpta bu miktarda bir parayı kasanızda dolar olarak tutmuş olsanız ise bugün 48.543 ons yerine ancak 568 ons altın alabilirdiniz.

Şimdi söyleyin bana bundan daha büyük bir soygun duydunuz, gördünüz mü?