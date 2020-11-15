Tarihi Vaniköy Camii’nde yangın (4)

Murat DELİKLİTAŞ-Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR-Ramazan EĞRİ-Gökçe ATİK-Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbulDHA- Çengelköy’deki tarihi Vaniköy Camii’nde yangın çıktı. Yangın, denizden ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınabildi.

Çengelköy’deki 355 yıllık Vaniköy Camii’nde saat 13.35 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizden de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

İMAM BAYGINLIK GEÇİRDİ

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken cami ve yanında bulunan cami imamının kaldığı lojman kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında dışarıda olan Vaniköy Cami imamı Mustafa Coşkun, çocuklarının camide olduğunu sanarak baygınlık geçirdi. Coşkun’un yardımına yakınları koştu. Cami imamı Mustafa Coşkun olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı.

“YAPILACAK SORUŞTURMA SONUCUNDA SONUÇ KAMUOYUNA BİLDİRİLECEK”

Öte yandan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, “Çıkış nedeni belirsiz, kontrol altında yangın gördüğünüz üzere. Yapılacak soruşturma sonucunda sonuç kamuoyuna bildirilecek. Herhangi bir yaralı ve can kaybı yok” dedi. İtfaiye ekiplerinin yanan Vaniköy Camii’ye müdahalesi havadan da görüntülendi.

YALILAR ARASINDA YER ALIYOR

Boğaz’daki yalılar arasında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665 yılında yaptırıldı. Cami zamanla semte de ismini verdi. Ahşap karkas yapıda inşa edilen caminin, tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonermedir. Caminin boğaz tarafına bakan tarafına inşa edildiği sırada dikildiği belirtilen bir çınar ağacı da yer alıyor.

(FOTOĞRAF)