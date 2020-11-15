Tarihi Vaniköy Camii’nde yangın (1)

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Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) Çengelköy’deki tarihi Vaniköy Camii’nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

(FOTOĞRAF)

 

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