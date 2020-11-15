Tarihi Vaniköy Camii’nde yangın (1)

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle il dışından gelenlerin Hayat Eve Sığar (HES) koduyla kente girişine izin verilmesine karar verdi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Tutulmaz...
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda, sonbaharla birlikte ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, eşsiz güzellik sunuyor.
Bolu'ya 45 kilometre uzaklıktaki, doğal güzellikleriyle bilinen Yedigöller Milli...
Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)- DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için kullanılan maskelerin rastgele çevreye atılması, kirlilik yaratıyor. Uzmanlar, plastik atıklardan sonra doğayı en fazla...