Galatasaray’da kelimenin tam anlamıyla bir ibra şoku, daha da ileri giderek skandalı yaşanıyor.

Skandal diyorum, çünkü anlaşılmaz garipliklerin yaşandığı ve 13 saat süren mali genel kurulda Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmedi. Mustafa Cengiz yönetiminin ikinci döneminin idari açıdan aklanmamasına karar veren genel kurul üyelerinin bu kararı, Sarı Kırmızılı kulübün otuz gün içinde genel kurula gitmesine neden oldu. Gelinen nokta, zaten maddi problemlerle boğuşan Galatasaray camiasının durumunu kanımca biraz daha sıkıntılı bir hale getirdi.

UEFA’nın koyduğu ekonomik kriterleri sağlamak adına, yetkililerle bir anlamda pazarlıklar yapan Başkan Mustafa Cengiz’in, kulübün genel kurul üyeleri tarafından idari anlamda ibra edilmemesi, UEFA’nın da olayı yeniden gözden geçirmesine neden olacaktır. Ayrıca, otuz gün içinde olağanüstü seçim yapılacak olması da, Galatasaray’ın UEFA’daki konumuna da olumsuz etki yapacaktır.

Ancak, genel kurulun idari olarak Mustafa Cengiz yönetiminin ibra etmeme şekli de hayli ilginç. Çünkü Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, ibra edilmedikleri genel kurul sonrasında, “İlk oylamada evet oyları, hayır oylarından fazlaydı. Divandakiler bunu görmezden gelip oylamayı tekrar ettirdiler ve ortaya tamamen kurgu bir 358 – 331 rakamı çıktı” iddiasında bulundu. Sosyal medyada dönen bazı görüntüler ve ses kaydı da gösteriyor ki; Divan Kurulu, ilk turda ibra yönündeki ‘evet’ oylarının fazla olmasına karşın, ikinci bir kez daha oylama yaptırıyor. Yani daha yalın bir anlatımla, Galatasaray Divan Kurulu konunun, olağanüstü bir genel kurul noktasına, ayrıca Mustafa Cengiz ve yönetiminin de bu genel kurulda aday olamamasına neden oluyor.

Şimdi arkamıza yaslanalım ve sesli düşünelim. Türk sporunun en önemli renklerinden, bir asrı geride bırakmış bir camiası olan Galatasaray’ın, en üst merci olan divan kurulunun bu genel kurulu manipüle ettiği gerçeği ortada değil mi? Ayrıca başkan Mustafa Cengiz ve 15 yöneticinin tüzük gereği uğrayacağı hak mahrumiyetinin sorumlusu da yine bu divan kurulu olmuyor mu?

Neresinden bakarsan bak komik, anlamsız ve bir o kadar da çirkin bir durum.

Durumun yargıya gideceği kesin. Ancak yargıdan çıkacak sonucun ve geçecek olan sürecin ne olacağını bilmemiz olanaksız.

Açık söylüyorum; Bu tablo Galatasaray camiasına hiç mi hiç yakışmadı. Bu pozisyonun oluşmasına neden olanların vicdanlarının rahat olup olmadığını takdir edersiniz ki bilmem imkânsız. Ancak şunu son derece net biliyorum ki, bu tablonun oluşumuna neden olanlar, hukuktan olmasa bile, Sarı Kırmızılı camiadan gereken cevabı alacaklardır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın diyorum.