Tarihi Ulu Cami’de 2021’in ilk Cuma namazı kılındı

Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’daki 600 yıllık tarihi Ulu Cami’de 2021 yılının ilk cuma namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kılındı.

Bursa’da, tarihi Ulu Cami’de yeni yılın ilk cuma namazı kılındı. Namazda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi’ genelgesindeki kurallara uyulduğu görüldü. Vatandaşlar, girişte görev alan güvenlik görevlileri ve polis ekipleri tarafından kademeli ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak içeriye alındı. I. Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılan tarihi Ulu Cami, dronla havadan görüntülendi.

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