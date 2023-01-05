TARİHİ MÜZE GECE AYRI GÜNDÜZ AYRI GÜZEL

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Keçiören’de bulunan tarihi Çoban Mektebi Keçiören Belediyesi tarafından restore edilerek Milli Mücadele ve Atatürk Müzesi haline getirildi. Tarihi dokusu korunarak yenilenen yapının çevresinde bulunan 39 bin metrekare alandaki peyzaj ve ışıklandırma çalışması ise burayı gece ayrı gündüz ayrı bir estetiğe kavuşturdu.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolün ardından belediye tarafından ivedilikle başlatılan çalışmaların başarıyla tamamlandığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören, Milli Mücadele döneminde kurtuluşun en önemli karargâhlarından biri olmuştur. Milli Mücadele’de önemli bir karargâh olan Çoban Mektebini, Türk tarihine yakışır bir müze haline getirdik. Buradaki 39 bin metrekare alanı bir vaha görünümüne kavuşturduk. Tesisimizde ağaçlandırma ve bitki dikim çalışmasının yanında ışıklandırma çalışması da yaptık. Böylece müzemize gece ayrı gündüz gündüz ayrı bir hava kattık.” dedi.​