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3 Nisan 2019
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Sivas'ta, tarihi Buruciye Medresesi ile Şifaiye Medresesi duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla yazılan yazılar, bölge sakinlerinin tepkisini çekti.
Sivas'ta, tarihi Buruciye Medresesi ile Şifaiye Medresesi duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla yazılan yazılar, bölge sakinlerinin tepkisini çekti.
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Tarihi medreselerde sprey boyalı ayıp

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Sivas’ta, tarihi Buruciye Medresesi ile Şifaiye Medresesi duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla yazılan yazılar, bölge sakinlerinin tepkisini çekti.

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Bu acınacak bir cinnet durumudur. Bunlar bize emanettir. Biz bu emanetlere sahip çıkmak durumundayız” dedi.

Selçuklu Devleti Hükümdarı 1’inci İzzeddin Keykavus döneminde, 1217 yılında yaptırılan, hastaların tedavi edildiği ve tıp eğitimi verilen önemli medreselerden Şifaiye Medresesi ile Selçuklu Sultanı 3’üncü Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, 1271’de yaptırılan ve fizik, kimya, astronomi eğitimi verilen Buruciye Medresesi’nin duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla yazılar yazıldı. Benzer durumla eserler üzerinde de sık sık karşılaşıldığı belirtildi. Yetkililer tarafından defalarca silinmesine rağmen tarihi eserlerin üzerine sprey boyayla yazılar yazılmaya devam edilirken, bölge sakinleri tepki gösterdi. 

‘CİNNET DURUMU’

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, konuyla ilgili açıklama yaparak, “Şehri imar ederken, neslinizi ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder. Bugün bununla karşı karşıyayız. Sevgili gençlere ve ailelerine anlam vermek mümkün değil. Neden kendi evlerinin içlerini boyamadıklarının cevabını versinler, sonra dönüp tarihi eserlerin duvarlarını neden boyadıklarının cevabını versinler. Bu acınacak bir durumdur. Bir cinnet durumudur. Bunlar bize emanettir. Biz bu emanetlere sahip çıkmak durumundayız. Nasıl bize kadar ecdadımız tarafından bin bir zorlukla getirildiyse bugün hamdolsun durumumuz çok iyi. Her yeri onarmak ve restore etmek gibi bir şansa sahibiz. Bundan dolayı da yakın zaman içerisinde Buruciye Medresesi ile başlayacak restorasyonla bütün alan kamera sistemi ile kuşatılıp bunları yapanlar tespit edilecek. Ben bununla ilgili hem toplumumuzu hem de sevgili gençleri uyarmak istiyorum. Bu tarihe sahip çıkmak zorundayız” diye konuştu. 


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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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