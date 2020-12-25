Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Akseki ilçesinde girişimci Mustafa Kavasoğlu’nun uzun uğraşları sonucu kurduğu Etnografya Müzesi, yaklaşık 4 yıldır bölgenin en fazla ziyaret edilen noktalarından biri haline geldi. Müzede en eski 3 bin yıllık bal küpünün de bulunduğunu söyleyen Kavasoğlu, “2016 yılında inşaatını tamamladık ve açtık. Yaklaşık 5 binden fazla etnogrofik objenin sergilendiği, Türkiye’nin ilk ve tek folklor müzesi” dedi.

Girişimci Mustafa Kavasoğlu, yıllardır Akseki’ye bağlı Sarıhacılar Mahallesi’ndeki tarihi yapıların korunması ve restorasyonuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mustafa Kavasoğlu’nun girişimleriyle düğmeli evler, camiler ile 800 yıllık tarihi geçmişe sahip Sarıhacılar köyü, kültür turizminin gözdesi haline geldi. Bugüne kadar tarihi Sarıhacılar köyü evleri ve Ayşenaz Hanım Konağı’nın restorasyonu gibi önemli projelere imza atan Mustafa Kavasoğlu’nun en önemli projelerinden biri de Etnografya Müzesi oldu. Tarihi bir yapının yaklaşık 6 yıl süren restorasyon ve inşaat çalışmalarının ardından oluşturulan Etnografya Müzesi’nde yaklaşık 5 bin materyal sergileniyor. Eski radyolardan ahşap oyma tavan ve kapılara, silahlardan tarım aletlerine, mutfak gereçlerinden müzik aletlerine, demirci ve kalaycı gereçlerine, el dokuması kumaşlara kadar Türkiye’nin geçmişinin sergilendiği müze yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Mustafa Kavasoğlu, yıllardır biriktirdiği folklorik objelerle bu müzeyi köyün tarihine kazandırdığını söyledi. Müzede en yakın tarihi 60 yıl, en eskisi ise 3 bin yıllık olan materyallerin bulunduğun anlatan Mustafa Kavasoğlu, köye kazandırmak istediği 3 müze daha olduğunu söyledi. Kavasoğlu, “Etnografya Müzesi’nde 3 bin yıllık küp bulunuyor. Akseki’nin bir köyünde bal küpü olarak kullanılmış, müzeye hediye edildi. En yeni ürünler bölümünde ise radyo- teyp ve gramofonlar sergileniyor” dedi.

Türkiye’nin ilk ve tek folklor müzesini kurduğunu belirten Kavasoğlu, “Aslen Aksekiliyim, 1,5- 2 yaşında buradaki birçok vatandaş gibi biz de İstanbul’a göçmüşüz. Ekmeğimizi orada aramışız. Bu bölgeye ilk kez 2010 yılında geldim. Bir müze hobim vardı, etnografya müzesi, diğer bir adıyla Türk folklor müzesi, onu bu köyde kurmaya karar verdim. 2010’dan beri de bu köydeyim. Gelince buradan ayrılmadım. 2010’da restorasyon çalışmalarına başladığımız müzenin 2016 yılında inşaatını tamamladık ve açtık. Yaklaşık 5 binden fazla etnografik objenin sergilendiği, Türkiye’nin ilk ve tek folklor müzesi. 2016 yılında Antalya Mimarlar Odası’nın ‘yapı’ dalı ödülü bu binaya verildi. Yöreye uygun, özgün olduğu için. Türkiye’nin her yerinden detaylı örnekler burada mevcut” dedi.

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