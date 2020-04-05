İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 237 yıl önce yaptırılan ve 2016 yılında, can güvenliği nedeniyle yıktırılan Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası’nın yeniden yapımı için 3. kez ihale açtı. Kışlanın restorasyonunun tamamlanması için açılan ihale 17 Nisan’da yapılacak.

Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın 1783 yılında Kasımpaşa’da yaptırdığı ve Osmanlı Askeri modernleşmesinin mimari örneklerinden olan, “Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlasının” restorasyonunun tamamlanması için 3. kez ihale açıldı. Daha önce “Kalyoncu Kışlası” “Kasımpaşa Kışlası”, “Bahriye Kışlası”, “İstanbul Kışlası” olarak da bilinen Kışla için ihaleyi, İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü açtı. “Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası Restorasyon Tamamlama İşi” adıyla açılan ihale 17 Nisan 2020 tarihinde yapılacak.



Yıkılma riski taşıyordu



Kışla binası 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı “Can güvenliği performans düzeyini sağlayamıyor” raporu üzerine, yeniden yapılmak üzere yıkılmıştı. Tepki çeken yıkıma İstanbul 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da onay vermişti. Kışla için ilk tamirat 1813’te yapıldı. İkincisi 1882’de, üçüncüsü ise 1950’de gerçekleştirildi. 1966’da yapılan restorasyon çalışmasıyla barok mimari özelliğini yitirdi.