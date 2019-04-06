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6 Nisan 2019
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Tarihi kilise, bakımsızlığa terk edildi
Tarihi kilise, bakımsızlığa terk edildi
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Tarihi kilise, bakımsızlığa terk edildi

Editör Editör

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Kayseri’de, 1837 yılında yığma yapım tekniğiyle kesme taşlarla inşa edilen tarihi Panagia Rum Kilisesi, aradan geçen zamanda bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü.

Tarihi yapının duvarlarına sprey boyayla yazılar yazılarak, tahrip edilmesi tepki çekti. Merkez Melikgazi ilçesindeki Germir Mahallesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1590-1620 arasındaki çalkantılı döneminde, Celali isyanları sırasında yaşanan nüfus hareketinin sonucu olarak kuruldu. O zamanlar köy olan Germir’in ilk sakinleri Ermeniler iken, 1700 yılından sonraki tarihte Rum nüfus artmaya başladı. Rum nüfus, 1840’lı yıllarda Ermeni ve Türk nüfusunu aştı. Kayseri’de bölgenin 19’uncu yüzyıldaki en önemli eğitim merkezi durumuna gelen Germir’de aynı dönemde 2 büyük kilise inşa edildi. Kısmen yerin altında olan Aziz Teodoros Kilisesi 1725, 2 katlı bir çan kulesi olan Panagia Kilisesi ise 1837 yılında ibadete açıldı.

HARABEYE DÖNDÜ

O tarihten günümüze kadar gelen Panagia Rum Kilisesi, kaynaklara göre yığma yapım tekniğinde kesme taşlarla inşa edildi. Kilise geçen zamanda bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Tarihi yapının duvarlarına sprey boyayla yazılar yazılarak, zarar verildi. Kilisenin içinin de defineciler tarafından kazılarak zarar verildiği görüldü. Tarihi kileseye koruma tedbiri uygulanmaması ve günümüzde harabeye dönmesi tepki çekti.

MUHTARDAN TEPKİ

Germir Mahallesi Muhtarı Ali Kapısız, kilisenin bulunduğu alanın 20 hisseli özel mülk olduğunu söyleyerek, “Tarihi yapı günümüzde ne yazık ki bakımsızlık nedeniyle harabeye dönmüş durumda. Buraya gelenler sprey boyalarla duvarlara yazılar yazmış. Farklı tür ve renklerdeki bu yazılar hem görüntü kirliliğine neden oluyor hem de burayı kötü gösteriyor. Biz bu tarihe sahip çıkılmasını ve restore edilmesini istiyoruz” dedi.

Bölgedeki kiliselerde definecilerin kazı yaptığını söyleyen Kapısız, “Biz buraları korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ancak defineciler gizliden gelerek bu tür yerlere zarar veriyor” diye konuştu.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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