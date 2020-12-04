Tarihi kalıntılar çıkınca inşaat durdu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, temel kazısı sırasında eski mezarlar ve tarihi eser kalıntılarına rastlanınca inşaat durdu.

Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi’nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası karşısında bulunan inşaat alanında bir inşaat firması tarafından apartman yapılması için temel kazısı başlatıldı. Çalışmalar sırasında tarihi eser kalıntıları ve eski mezarlara rastlandı. Firma, inşaat faaliyetlerini durdururken, durum Bolu Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Müze yetkilileri, inşaat çalışmalarının durduğu bölgede kazı çalışması yaptı. Çalışmalarda lahit mezar olduğu değerlendirilen çok sayıda yapı ile geniş duvarlar tespit edildi. Müze yetkilileri, kazı alanından örnekler alarak incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdi. Kalıntıların bulunduğu alan Bolu Belediyesi ekipleri tarafından bariyerlerle kapatılarak önlem alındı. Kentte daha önceki yıllarda da Roma dönemine ait lahit ve tarihi yapılar ortaya çıkmıştı.

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