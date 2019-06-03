25.8 C
Ankara
3 Haziran 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri Tarihi Havadan Külliyesi, yüzyıllardır ayakta
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde bulunan ve 1300'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Havadan Külliyesi asırlara meydan okuyor.
Kültür-Sanat Haberleri

Tarihi Havadan Külliyesi, yüzyıllardır ayakta

Editör Editör

-

5
0

KAYSERİ’nin Develi ilçesinde bulunan ve 1300’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Havadan Külliyesi asırlara meydan okuyor. 

İlçede Havadan Mahallesi’nde bulunan tarihi Havadan Külliyesi’nin içinde Şeyh Hacı İbrahim Efendi’nin 8 köşeli üstü kubbeli türbesi, eyvanlı girişi, avlu, mescit ve mutfak bulunuyor. Araştırmacı Yazar Yrd. Doç. Dr. Kadir Özdamarlar, tarihi külliye ile ilgili şu bilgileri verdi: “Havadan Külliyesi Osmanlı arşivlerinde Şeyh İbrahim veya halkın dilinde ‘Erikli Baba’ adıyla anılır. Erikli Baba’nın hayatı hakkında pek bilgi mevcut değildir. Edindiğimiz bilgilere göre Şeyh İbrahim, bir aşiret reisi ve din adamıdır.

Bu, Türklerde genel bir yapıdır. Bir yere giderken mutlaka bir bey ve din adamı olur. Biri idari yönden diğeri ise manevi yönden değerlendirir. Bu külliyenin üzerinde bir hayli çalışmalar oldu. Ne zaman yapıldığı tahmin edilemiyor. Çok uzak bir köye nasıl böyle bir yatırımın yapıldığını çok düşündük. Sonunda Şıhlı Medresesi ile buradaki külliyeyi bir araya getirince buraların yerleşim alanları olduğunu tespit ettik.” Külliye içine yıllar geçtikçe eklemeler yapıldığını ifade eden Özdamarlar, “Havadan Külliyesi’nin içinde yemekhane, ibadethane, yatakhane ve zikirhane bölümleri daha sonra eklemeler yapılarak bugünlere geldiği kanaatindeyiz. Ben bu külliyeye gittiğim zaman defineciler tarafından tahrip edildiğini görmüştüm. Sonra restore edildi. Moğollar döneminde baskıdan kaçan insanlar bu külliyeye gelmişler. Moğol baskısından dolayı külliyeye sığınmışlardır. Çok tenha bir köy olduğu için tercih edildiğini düşünüyoruz. Restore oldu ve burası aşiret çocuklarının eğitimi için kullanılmıştır. Havadan bizim dünden bugüne gelen hatıralarımızdır. Benim ve tarihçilerin araştırmalarına göre 1350’li yıllarda inşa edildiği tahmin edilmektedir” diye konuştu.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikBayramda tatlı sonrası bir dilim peynir tüketin
Sonraki İçerikMayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Çin ordusu bilgisayarlarından Windows’u kaldırıyor

Editör -
Çin hükümeti, Çin ordusunda kullanılan bilgisayarlardan Windows işletim sistemlerini kaldırıp kendi geliştirdikleri sistemi yerleştirmeyi planlıyor.

Tatil fırsatı maillerine dikkat edin, sahte olabilir

“Vejetaryen beslenerek pek çok hastalığı engelleyebilirsiniz”

‘Verilen her 4 kilo hastalıktan kurtarıyor’

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Kültür-Sanat Haberleri

Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı: “Istrancalı Abdülharis Paşa”

Editör -
Ana akım edebiyatla yolları gitgide daha fazla kesişen ve kendisine gittikçe daha sağlam bir yer edinen bilimkurgu, fantastik, korku ve polisiye gibi türler hâlâ büyük bir çoğunluk tarafından yalnızca çeviri edebiyat eserleriyle takip ediliyor.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Öğrencilerden karikatürle ‘birlik’ mesajı

Editör -
AYDIN Doğan Vakfı ile Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğinde gerçekleşen 12’nci Karikatür Yarışması’nın ödül töreni yapıldı. 25 öğrencinin kendi kategorileri içerisinde ilk...
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

7 yaşındaki Selin, annesine ilham oldu

Editör -
ÜRÜN yönetimi alanında Amerika’da uzun yıllar çalışan anne Öznur Aytekin,  ‘A Bunny Named May’ (Mayıs Adlı Bir Tavşan) isimli bir kitap yazdı....
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Kitabın toplatılması kararı çıkmasını bekliyorum

Editör -
KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, pedofili bölümler içerdiği için büyük tepki çeken 'Zümrüt Apartmanı' kitabına bandrol verildiği gerekçesiyle bakanlığın...
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71