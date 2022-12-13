Tarihi hamam evsizlere barınak oldu 

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TOPHANE’de 17. yüzyılda inşa edilen Çavuşbaşı Hamamı kaderine terk edildi. Hamam bakımsızlıktan harabeye dönerken, evsizlerin barınağı haline geldi. Tophane’de 17. yüzyılda inşa edilen Çavuşbaşı Hamamı, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü.

Çevresinde çok sayıda yerleşim yeri bulunan hamam, evsizlerin barınağı haline geldi. Hamamın bazı odalarını örtüyle kapatan evsizlerin, yatak, yorgan ve kişisel eşyalarını yerleştirerek ev haline getirdiği gözlendi. Hamamın içerisindeki çöp yığınları ve yıkıntılar da dikkat çekiyor. Mahalle sakinleri hamamın uzun yıllardır harabe şekilde olduğunu belirterek restore edilmesini istiyor.

Tarihçi Hayri Fehmi Yılmaz hamamın ne zaman yapıldığı konusunda tarihlerin net olmadığını belirterek “Çavuşbaşı Hamamı olarak biliniyor. Burada o tarihte kurulan Tophane Tesisleri semte ismini veren bir yer olmuş. Hamamın bitişiğinde bir Tophane Ocağı Mescidi vardı. Mescidin mihrap duvarı günümüze kadar kalmış. Bu hamam mescidin hemen arkasında. Bir diğer bilgiye göre bu hamam Ömer Paşa Vakfı tarafından yaptırılmış. Ömer Paşa’nın 17. yüzyılda yaptırmış olduğu bir mescidi var ve semte hizmet ettiği biliniyor.

Bu mescide yapılan bir hamam olarak da bilinir. O tarihlerden günümüze kadar gelen bir hamam olduğu söylenir. 1950 yıllarında Tophane Müşirliği binası kaldırılınca etraftaki birimlerde kaldırılıyor. İşte o zaman hamam ve mescitte kullanılmıyor. 1950’li yıllardan beri harap şekilde. Geçtiğimiz yıllarda birtakım projeler hazırlandı ama, harekete geçilmedi” dedi.

“BURASI UNUTULDU GİTTİ”

Tarihi hamamın karşısındaki evde yaşadığını söyleyen Erol Aysel, uzun süredir harabe halde olduğunu belirterek “Daha önce burayı ahır yapmışlardı. Hamamın kubbeleri 40-50 yıl önce belediye tarafından yıkıldı. Atıl halde bir viraneye döndü. Hemen yanında mescit vardı. Bir külliye şeklindeydi. Hiç kimse bir şey yapmıyor, unutuldu gitti” dedi.