Tarihi eser operasyonunda 3 de maymun da ele geçirildi

Hem yaşamımızı ve hem de ekonomimizi tehdit eden bu corona virüs salgınını bir an önce engelleyebilmek için tüm uzmanlar ve yöneticiler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını şiddetle önerirken en tepe yöneticinin “aleme verir talkını, kendi yutar salkımı” misali kalabalık ve tıklım tıkış parti kongreleri düzenlemesi ve bununla da övünmesi gerçekten de ibretlik bir olaydır!