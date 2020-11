Tarihi eser kaçakçısı müşteri kılığındaki jandarmaya yakalandı

Keçiören Belediyesi tarafından Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yayla Mahallesi’nde düzenlenen ağaç dikme töreninde konuşan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Diktiğimiz her fidan, her ağaç, her tohum aynı zamanda oksijen demektir, oksijeni daha fazla bir kentte yaşamak demektir. Ağaç dikmek önemli ama daha da önemlisi dikilen ağaçlara bakmaktır. Ağaçlar da insanlar gibi Yüce Allah’ın yarattığı canlı varlıklardır.” dedi.