ORDU’nun Kabadüz ilçesinde, Turnalık Yaylası’nda bulunan tarihi Gıli Gıli Çeşmesi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Ordu’nun en gözde yaylası olan Çambaşı Yaylası’na ulaşımı sağlayan yol üzerinde bulunan Gıli Gıli Çeşmesi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Jandarma ekipleri, çeşmeye zarar veren kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Tarihi çeşmenin oluk ve sahanlık kısımlarını kıran, taşlarına zarar veren kişi veya kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Başkan Kaya, “Bunu yapan kişi veya kişiler ya akıldan yoksun ya da insanlıkla alakası yok. Geçtiğimiz aylarda da tarihi çeşmenin taşlarına zarar verilmişti, restorasyon çalışması yaptık. Yine aynı olay yaşandı. Bunun hesabını vermeleri gerekiyor” dedi.