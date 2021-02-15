Tarihi binadan kopan parça İstiklal Caddesi’ne düştü

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU İstiklal Caddesi’nde bulunan tarihi binanın 2’nci katından kopan beton parçası yola düştü. Her zaman kalabalık olan İstiklal Caddesi’nde parçanın düştüğü yerde o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

İstiklal Caddesi’nde bulunan tarihi binanın ikinci katından akşam saatlerinde yere beton parça düştü. Esnafın haber vermesi üzerine gelen zabıta ekipleri parçanın düştüğü yere emniyet şeridi çekerek önlem alırken binadan kopan parça belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. İstiklal Caddesi’nde parçanın düştüğü yerde o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

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