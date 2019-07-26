Tarihi Ankara Kalesi’nde Plaklar Eşliğinde Nostalji

Her sokağı tarih kokan Ankara Kalesi’nde, Gramofon Kafenin nostaljik müzikleri ve konseptiyle, Zeki Müren, Barış Manço, Orhan Gencebay, Cem Karaca ve daha niceleriyle geçmişten bir pencere açılıyor.





Ankara’nın tarih kokan mekanı Ankara Kalesi aynı zamanda farklı konseptlerde ki mekanlara da ev sahipliği yapıyor. Sokakları tarih kokan Ankara Kalesine çıkarken Koyun Pazarı denilen yokuştan çıkarken nostaljik müzikler duyabilir, geçmişe yolculuk yapabilirsiniz. Bilin ki doğru adrese gidiyorsunuz.

Nostaljik müzikler, plaklar, gramofonlar, Zeki Müren, Orhan Gencebay ve daha niceleri ilginizi çekiyorsa ve bu nostaljiyi iliklerinize kadar hissetmek istiyorsanız Ankara’nın en meşhur kafelerinden biri olan Gramofon kafe Ankara Kalesi’nde sizi bekliyor.

Kafe işletmecisi Musa Olcay ile plaklar, nostalji ve kafe üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

– Farklı bir, ilgi çekici bir konseptiniz var tüm bu plaklarla ve gramofonlarla oluşan bir mekan açma düşüncesi nasıl ortaya çıktı?

Olcay: Böyle bir kafe açma düşüncemiz yoktu. Bir hedefimiz vardı ama hedefimizi bu kadar hızlı gerçekleştirebileceğimizi düşünmemiştik. Bir anda kafeyi açmış olduk. Daha önce mobilya dekorasyon üzerine dükkanlarımız vardı. Antika alım satımı, tamiri, bakım onarımı, gramofon, pikap, plak ve radyo tamiri ve satışı yapıyorduk. Zaman içerisinde böyle bir yer açmaya karar verdik.

– Peki Gramofon Kafe’yi ne zaman oluştu?

Olcay: Esnaflığa girişimiz 20 yıl öncesine dayanır. Fakat Gramofon Kafe’yi yaklaşık 10 yıl önce açtık. Bir süre etrafı inceleyince eski yıllara gittim. Ben burada bir plağı başka bir plağın yanına düşünerek koyuyorum. Bir mobilyanın yanına başka bir mobilya koyarken epey kafa patlatıyorum. Mobilya buraya gider mi uyum sağlar mı diye düşünüyorum. Mimarlık okumadım ama çoğu mimardan iyiyimdir diye düşünüyorum. Bura sayesinde Kendi kendimizi eğittik diyebilirim.

– Birçok plak ve gramofon yer alıyor, bunlar haricinde neler var? Hepsini nasıl bir araya getirdiniz?

Olcay: Plaklar arasında satın aldıklarımız da var daha önceden koleksiyonumuzda olanlarda var. Ancak çoğunu satın aldık diyebilirim. Bir insanın bu kadar plağının olma ihtimali yok. Avrupa’dan, İstanbul’dan, Adana’dan, Trabzon’dan, Antalya’dan, Artvin’den, Rize’den ve daha Türkiye’nin birçok yerinden plak satın alarak bu arşivi oluşturduk. Burada çok eski dönemlere ait olan televizyon, plak, pikap, radyo, gramofon, eski fotoğraf makineleri, piyano, film projeksiyonu, eski telefon, VHS video oynatıcılar, eski saatler ve daha bir sürü otantik tarihi eşya yer alıyor.



Elimizde belli başlı ürünlerimiz vardı. Bunların hepsini kendi mücadelemiz sonucu elde ettik. Herkesten bir şey geldi. Birisi dedi bende radyo var, birisi dedi bende televizyon var. Belki de senin dedenin radyosu da bu radyolardan bir tanesi bunu bilemezsin. Buradaki plakların bir kısmı belki de babanındır.

– Aslında bu konseptte Ankara’da ve Türkiye genelinde mekanlar var, sizi buralardan farklı kılan nedir?

Olcay: Müzik anlamında Türkiye’ye mal olmuş sanatçılar var. Aşık Veysel, Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Zeki Müren, Dede Efendi, Orhan Gencebay gibi sanatçıların zamanında basılmış olan plakları var. Bunların hepsi bir zamanlar Türkiye’ye mal olmuş sanatçılardır. Bu insanlar müzikte reform yapmışlar. Reform niteliğinde özellikleri olduğu için plakları çok basılmış.

Örneğin, Zeki Müren plakları çok sayıda basılan bir sanatçıdır. Aşık Mahsuni Şerif, Orhan Gencebay, Cem Karaca gibi kişilerin plakları çok sayıda basılmıştır. Onlar da günümüze kadar gelmiş. Yeni baskı plaklar var. Bu plakları birçok kitapevinden alabilirsiniz. Ama bunların birçoğu hatalı, birçoğunun kaydı kötü. O yüzden o plaklar çok fazla tutulmuyor.

Bu işi yapan yalnızca ben değilim. Bizim gibi bu işi yapan başka esnaflar da var. Hatta bu işi yapan Türkiye’de yüzlerce insan var. Ama kaliteli yapan insan benim. Çünkü plağın ne olduğunu biliyorum. Müziğin kime ait olduğunu biliyorum. Kendi mesleğim olduğu için ben kendi mesleğimde en iyisiyim.

Plaktan ziyade gramofonda en iyi benim diyebilirim. Çünkü ben daha çırağım. Ağabeyim benim ustamdır. Bu konuda ağabeyim benden daha iyidir.

– Aslında buraya sadece bir kafe olarak bakmak yanlış olur. Ankara Kalesi gibi tarihi bir mekanda nostaljik müziklerle birlikte bir kültürü de yansıtıyorsunuz. Bu nasıl bir duygu?

Olcay: Biz İç Anadolu Bölgesi insanıyız. Bizim kültürümüze ait olan bir müzik kültürü var. Bu da bağlama türüdür. Çekiç Ali, Hacı Taşan, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Veysel, Zaralı Halil, Müfit Başaran bu gibi sanatçılar günümüze kadar gelmiştir. Biz 10 yaşında da aynı sanatçıları dinlerdik hala aynı sanatçıları dinliyoruz.

Çünkü İç Anadolu Bölgesi insanı bozulmamıştır. Bozulmamasının sebepleri de kendi kültürüne sahip çıkmasıdır. Müzik bize kültürel bir mirastır. Neşet Ertaş Türkiye’ye mal olmuş bir sanatçı olabilir ama İç Anadolu’ya farklı mal olmuş bir sanatçıdır. Şu anda bir yerlere gittiğinizde Kırıkkale’de, Kırşehir’de hala Neşet Ertaş’ın türküleri okunuyor.

– Arşivinizde neler var?

Olcay: Elimizde 50 bine yakın eser var. 50-60 bin civarında demek daha doğru olur. Bunların içerisinde Phonograph dediğimiz gramofonun ilk sistemi var. İlk gramofon Phonograph’tı. Phonograph’ta kovan plak sistemi var. Bizim de elimizde belli başlı kovan plakları var. Osmanlı’da, Cumhuriyet döneminde çıkarılan plaklar var. Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Nurettin Selçuk, Tamburi Cemil, Dede Efendi gibi sanatçılardan kalan birçok taş plak elimizde yer alıyor.

1940 yılından sonra plak sistemi değişiyor. LP ve 45’lik dediğimiz sisteme dönüyor. Taş plak devri kapanıyor ve LP devri başlıyor. Bu devir de Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Orhan Gencebay’ın ilk çıkış anları, Neşet Ertaş’ın ilk çıkış anlarına ait taş plaklar var. Örneğin Neşet Ertaş’ın 5-6 tane taş plağı elimizde bulunuyor. Orhan Gencebay’ın 12 tane plağı var. Bu plaklar bahsettiğim sanatçıların ilk olarak 17-18 yaşlarındayken söyledikleri türkülerdir. O dönemde bir yıldız parlamasının olması üzerine 33’lük ve 45’lik plaklara dönülmüştür. O zaman müzik kültürü piyasaya biraz daha yayılmaya başlamıştır. Müzik kültürünün yaygınlaşmasıyla Türkiye’ye mal olmuş sanatçılar bu dönemlerde meydana çıkmıştır. Cem Karaca, Barış Manço, Orhan Gencebay, Nilüfer, Gönül Yazar, Nil Burak, Beyaz Kelebekler gibi bir sürü sanatçı ve müzik grubu müzik kültürün yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.

1980 ve 1990 arasında makara sistemine dönülüyor. Ses kayıt cihazları çıkıyor. Ama bu sistem Türkiye’de tutulmuyor. Türkiye’den ziyade dünya üzerinde de fazla tutulan bir şey olmuyor. Daha sonra kaset sistemi çıkıyor. Kaset döneminde de İbrahim Tatlıses gibi birçok kişinin yıldızı parlıyor. Ondan sonra da CD’ler ortaya çıkıyor. CD’den sonra USB, USB’den sonra da Youtube çıktı. Müzik piyasası zamanla dijital sisteme dönüştü. Ama bunlar arasında kalite farkı var. Neşet Ertaş’ın günümüzde 4 tane yeni baskı plakları çıktı. Bu yeni baskı plaklar, CD’lerden aktarma olduğu için sıkıştırılmış müzik oluyor. CD’lerden aktarıldığı için ve plakta da genişlediği için bu yüzden ses kalitesi düşüyor. Bunu yanlış yaptılar bana göre. Yanlış yapıldığı için de bu müzik sistemi tutulmuyor. Eğer yine eski sistemden devam ederek normal plaktan kayıt yapılırsa çok daha güzel, çok daha kaliteli bir ses ortaya çıkar.

– İnsanlar gramofonu neden seviyorlar, bunun bir özelliği var mı?

Olcay: Gramofon ses kalitesi yüksek, insan sesini en yalın alan maddedir. Kocaman plağa bir tane şarkı söylüyorsunuz. Okuduğunuz kelimeler orada sıkışmıyor. Sıkışmadığı için de rahat oluyor. Rahat olduğu için de net bir ses yakalama şansınız oluyor. Ben burada bazen gramofon çalıyorum. Çaldığım anda insanlar birden kulak kesiliyor. Sanki Zeki Müren burada okuyup gitti diyorlar. Sanki Müzeyyen Senar geldi burada okuyup gitti diyorlar. Gramofonun çok net, çok yalın bir sesi var. Antika değil de eski olması, görünüş olarak değişik olması gramofonu oldukça önemli kılıyor.

Gramofon da kendi arasında 5’e 6’ya bölünüyor. Tam salon, yarım salon, çanta tipi, ufak gramofon, borulu gramofon gibi 6-7 çeşit gramofon var. Bunların bir kısmı tam mobilyalı, biri yarım mobilyalı, biri pirinç mobilyalı şekilde oluyor. Gramofon görünüş itibariyle de güzel olduğu için insanın ruhunu okşuyor.

– Bu kadar büyük bir arşivi bir araya getirmek kolay olmamıştır, ne kadar zamanınızı aldı?

Olcay: Plak arşivimizi oluşturmak 20-25 yılımızı aldı. Hala da bazı eksik plaklarımız var diyebilirim. Mesela ağabeyim Ali Olcay’a ait olan Orhan Gencebay arşivimiz var. Onda hiç eksiğimiz yok.



Burada daha çok Anadolu Rock çalıyoruz. Anadolu Rock’ın Barış Manço, Cem Karaca, Edip Akbayram gibi kralları vardır. Anadolu Pop çalıyoruz. Genellikle bayan seslerinden Sezen Aksu, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Hümeyra, Gönül Yazar, Nilüfer, Şenay, Cici Kızlar gibi sanatçıları ağırlıklı olarak çalıyoruz.

Koray Avcı, Kazım Koyuncu, roman havaları, Rumeli türküleri, gurbet türküleri, Cengiz Özkan, Erkan Oğur, Hakkı İsmail Demirci, Tülay Germen, Selçuk Balcı, Resul Dindar çalıyoruz. Demet Akalın, Sıla gibi çok popüler kişileri çalmıyoruz. Çünkü kafenin dokusuna uymuyor.

– Bildiğim kadarıyla plaklarda kendi içlerinde ayrılıyorlar ve birçok çeşidi bulunuyor. Burada hangiler var?

Olcay: 33’lük, 45’lik, 16’lık, 78’lik plaklarımız var. 78 dediğimiz plaklar, taş plaklardır. Taş plak gramofon içindir.



Kafemize gelenlerin yüzde 70’i öğrencilerden, genç kitleden oluşuyor. Geriye kalan yüzde 30’luk kısmı da genelde orta yaş dediğimiz 40-50-60’lı yaşlarda insanlar oluşturuyor. Ama genel olarak müşteri potansiyelimiz öğrenci ağırlıklıdır.



Musa Eroğlu, Selçuk Balcı, Resul Dindar, Pınar Ayhan, rahmetli Müslüm Gürses, rahmetli Levent Kırca kafemize gelenler arasında yer alıyor. Cengiz Özkan sık sık gelir. Erdal Tosun rahmetli sık sık geliyordu.Devlet tiyatro sanatçıları sık sık geliyorlar. Siyasilerden bahsedecek olursam milletvekilleri, belediye başkanları sık sık gelirler.

– Kafenin bir yerinde farklı bir köşe var buradan bahsedebilir misiniz?

Köşemize Orhan Gencebay köşesi adını verdik. O kısma müşterilerin oturmasına müsaade etmiyoruz. Bize teklif edenler oluyor buraya oturabilir miyiz diye. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü biz bu köşeyi sadece görsel amaçlı olarak Orhan Gencebay’a saygı amacıyla tasarladık. Köşede zurna, keman, bağlama, ud, flüt, ney gibi bir sürü enstrüman yer alıyor.Orhan Gencebay’a kafe içerisinde çokça yer verdiğiniz açıkça görülüyor.



Orhan Gencebay’ın ağabeyim Ali Olcay için çok büyük değeri vardır. Baba oğul gibidirler. Sürekli konuşur, sohbet ederler. Zaman zaman görüşürler. Ağabeyim Ali Olcay 24 ayar Orhan Gencebay hayranıdır. Doğum tarihini, ilk okuduğu şarkıyı, son okuduğu şarkıyı hepsini bilir. Hangi dönemde ne zaman hangi albümü çıkmış hepsini bilir.



Burada çaldığımız müzik eşit olarak dağılıyor. Gelişi güzel değil. Çaldığımız müzikler insanlara huzur veren, dinlendiren onlarda güzel duygular uyandıran müzikler olduğu için gelen müşteriler de bu dokuya uyum sağlıyorlar.

– Gramofon kafeyi bilmeyen, duymayan, gelmek isteyen insanlara neler söylemek istersiniz?

Olcay: Bu kafeye gelen insanlar bilinçli insanlardır. Buraya parası olmayan da gelsin, yoksul da gelsin, zengin de gelsin burada oturup bir bardak çay içsin. Burayı izlesin, görsün, duysun, müziğini dinlesin. Benden bir istek parça istesin. Ona da bir istek parça çalayım. Parası varsa parasını öder yoksa da bizden olur. Hiç önemli değil. Ama bu durumu bizim gibi işletmeler kabullenmeli, bu tür yerlere gelen insanları dışlamamalı.Burada bir müzik açıyorum bazen gelip bu müziği dinleyince ‘ilk kız arkadaşım aklıma geldi’ diyorlar. Açtığım bir müzik burada oturan bir insanı bundan tam 50 sene önceye götürüyor.



Bazısı geliyor, ‘Dağdaki çobandım ben. Dedem bana bu türküyü okurdu. İlk ondan duymuştum bu türküyü, 40 sene sonra tekrar burada duydum’ diyor.

Canlı müziklerimiz oluyor burada. Alkol vermiyoruz. Ney tambur, divan saz, bir tane vokal oluyor. Onlar çıkıp söylüyorlar. Gelen insanlar da kendileri gibi zaten. Sadece dinliyorlar. Alkışlıyor ve dinliyorlar. İnsanlar burada kendi ruhunu dinlendiriyorlar. Müzik bittikten sonra burada çok değişik bir ortam oluyor. Müşterilerle sanatçılar bir araya gelip sohbet ediyorlar. Benim bundan hiçbir maddi kazanımım yok. Gelen insanlardan canlı müzik ücreti almıyorum. Sahneye çıkardığım çocuklara da para vermiyorum. Bu sayede çocuklar da burada sahne alma imkanı bularak kendilerini yetiştiriyorlar. Bundan 5 sene sonra sahneye çıkacaklar belki de burada altyapısını kuruyorlar. Hem de buradan ufak tefek para kazanmış oluyorlar.