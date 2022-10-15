TARİHİ ABİDİN PAŞA KÖŞKÜ “KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ” OLUYOR

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Başkan Taşdelen, Abidin Paşa Köşkü Kurtuluş Savaşı Müzesi Projesini başlattı.



Çankaya Belediyesi, kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde stratejik değer taşıyan; aynı zamanda Ankara tarihinin ayakta kalan en önemli yapılarından biri olan Abidin Paşa Köşkü’nü Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kente kazandırıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Çankaya Belediyesi olarak bizim bir özelliğimiz var biliyorsunuz. Biz en kıymetli yapılarımızı, arsalarımızı ranta değil halka açıyoruz. Biz halkın olanı tekrar halka kazandırıyoruz. İşte bu tarihi Abidin Paşa Köşkü’nü de tekrar tarihiyle, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimizle, halkımızla buluşturan bir esere dönüştürüyoruz”

13 Ekim Ankara’nın Başkent Oluşunun 99. Yıldönümünde Çankaya Belediyesi’nden Başkente en anlamlı armağan geldi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Abidin Paşa Köşkü Kurtuluş Savaşı Müzesi Projesi’ni düzenlediği tanıtım toplantısında başlattı.

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Çankaya Belediyesi, kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde stratejik değer taşıyan; aynı zamanda Ankara tarihinin ayakta kalan en önemli yapılarından biri olan Abidin Paşa Köşkü’nü Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kente kazandıracak. Son teknoloji ve üç boyutlu sunumlarla Türkiye’nin en modern müzelerinden biri haline gelecek Abidin Paşa Köşkü Kurtuluş Savaşı Müzesi, ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesini ziyaretçilerine yeniden yaşatacak.

ABİDİN PAŞA KÖŞKÜ TEKRAR TARİHİYLE BULUŞACAK

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Başkan Taşdelen, “Çankaya Belediyesi olarak bizim bir özelliğimiz var biliyorsunuz. Biz en kıymetli yapılarımızı, arsalarımızı ranta değil halka açıyoruz. Biz halkın olanı tekrar halka kazandırıyoruz. İşte bu tarihi Abidin Paşa Köşkü’nü de tekrar tarihiyle, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimizle, halkımızla buluşturan bir esere dönüştürüyoruz. Çünkü biz ranta değil halka hizmet ediyoruz. Biz Atatürk’ün yolundan ilerliyoruz. Çankaya Belediyesi olarak her zaman örnek işler yaptık, örnek işler yapmaya da devam edeceğiz. ” dedi.

KURTULUŞ SAVAŞI’NIN TALİMGAHI

Konuşmasında köşkün tarihini de anlatan Başkan Taşdelen, köşkün Ankara’daki ilk harp okulu olduğuna da dikkat çekti. Köşkün Ankara Valisi Abidin Paşa tarafından yazlık olarak 1886’da yaptırıldığını aktaran Taşdelen “1920 yılında, kurtuluş mücadelesi zamanında köşk, harbiye talimgâhı olarak hizmet vermişti. İstanbul’dan ayrılarak Kurtuluş Savaşı’nda savaşan ve büyük çoğunluğu Sakarya Meydan Muharebesi’nde şehit mertebesine ulaşan subaylarımız, askeri okul öğrencilerimiz eğitimlerini burada tamamladı. Köşk o zor zamanlarda ilk harp okulu olarak kullanıldı. Sonra Makine Kimya Enstitüsü’ne geçti. MKE’nin ardından 1996’da Doğan Taşdelen Abidin Paşa Köşkü’nü Çankaya Belediyesi’ne kazandırdı. Uzun bir süre Ankara Kulübü olarak yaşatılan Köşk’ün kullanımı tamamen belediyemize geçti ve şimdi de Ankara’nın ilk Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne dönüşecek. Müzemiz 19 Mayıs’tan başlayarak 9 Eylül’e kadar uzanan tüm kurtuluş mücadelemizi ziyaretçilerine yaşatarak anlatacak” diye konuştu.

YENİ NESİL MÜZE

Müzenin son teknolojiyle donatılan modern müzecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olacağını kaydeden Başkan Taşdelen şöyle devam etti:

“Başkentimizde bir Kurtuluş Savaşı Müzesi olmaması büyük bir eksiklikti… Bu yüzden seçimlerde halkımıza böylesine anlamlı bir müzenin sözünü vermiştik. Şimdi sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Abidin Paşa Köşkümüzü hızlıca yenilemeye alıyoruz. Restorasyonun ardından da son teknolojiyle donatıp, üç boyutlu sunumların yer alacağı modern, yeni nesil bir müzeye dönüştüreceğiz. Ankara’nın Başkent Oluşunun 99. yılında başlattığımız çalışmamızı hızla tamamlayıp, 100. yılında halkımızın ziyaretine açmayı planlıyoruz. Projemiz tamamlandığında herkes diyecek ki ‘sağ ol Çankaya Belediyesi’… Hem köşkü amacına uygun kullandığı için, ranta kurban etmediği için hem Kurtuluş Savaşı tarihiyle köşkün tarihini buluşturduğu için hem de Ankara’ya böylesine anlamlı bir eser kazandırdığı için teşekkür edecek. Herkes mutlu olacak. Halkımızın mutluluğu da bizim mutluluğumuz olacak. Bu mutluluğu tüm Türkiye ile paylaşacağız”

Abidin Paşa Köşkü Kurtuluş Savaşı Müzesi Projesinin ilk adımının atıldığı toplantıya CHP PM Üyesi Aylin Yaman, CHP Milletvekilleri İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi, Levent Gök, CHP ve İYİ Parti İl ve İlçe yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.