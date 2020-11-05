Reklama önem vermek ANAP döneminde başladı.Turgut Özal partisine Fransız reklamcı Seguela’yı getirdi.Reklam için para musluklarını açtılar.Fransız etrafı toz pembe gösteren reklamlar yaptı.



İlk baştan başardılar.

Ekonomi bozuldu.

Enflasyon arttı.

Hayat pahalandı.

Özal kemerleri sıkın dedi.

Millet sıktı.

Fazla dayanamadılar.

Özal hayali ihracatı icat etti.

Yurt dışındaki kara parayı getirtti.

Geçici bir rahatlık.

O balonda söndü.

Turgut Özal Cumhurbaşkanı oldu.

Rahmetli Mesut Yılmaz ANAP’ın başına geçti.

Seçimler yaklaşmıştı.

O da Fransız Seguela ile devam etmeye karar verdi.

Artık kemerde sıkılacak delik kalmamıştı.

Millet açtı.

Doğru Yol Partisi halktan birisine yol verdi.

Seguela’nın karşısına koydu.

Yerli reklamcı yumurtaların üzerine Mesut Yılmaz’a,ANAP’a hayır diye bastırdı.

ANAP gidene kadar çekin diye sabır tespihleri yaptırdı.

Halka ücretsiz olarak dağıttı.

Seçim sonuçları ne oldu?

Rahmetli Mesut Yılmaz ve ANAP kaybetti.

Süleyman Demirel’in Doğru Yol Partisi kazandı.

ANAP kayboldu gitti.



AK Partinin kaderi de aynı galiba.

İki parti biri birine benziyor.

O da tarihe karışacak.