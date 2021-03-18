Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti

Ankara Bahçelievler 7. Cadde’de bir gümüş takı dükkanı sahibi olan Nuriye Salman, kadın esnaf olarak işe nasıl başladığını, yaşadığı zorlukları gazetemize anlattı. Büyük bir gayret gösterdiğini ifade eden Saylam, kadının gücüne ve her şeyi yapabileceğine vurgu yaptı.