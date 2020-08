Çok göreceli bir kavramdır Başarı!

Kimine göre çok para kazanabilmek kimine göre yüksek makamlara gelmek kimine göre kitleleri ardından sürüklemek kimine göreyse insanlardan uzak doğayla baş başa kalabilmek…



Kimine göre kendi için kazandıkları kimine göre başkaları için yaptıkları…

Kimine göre sonunda yakalanan mutluluk kimine göre yaratılış gayesine uygunluk…

Kimine göre yol kimine göre varış çizgisi…

Kimine göre samimiyet kimine göre kurnazlıkta zirve…

Kimilerine göreyse içi boş vaatlerle bilindik müjdelerle !!!! Milleti kandırabilmek…

İşte böyle uzar gider tanım…



Hülasa Başardım diyen her insan mutlaka birbirinden farklı ele almıştır bu konuyu; hayalleri farklıdır hayatları da farklı.

Baktığınız zaman her şeyi var diyebileceğiniz birinin aslında hiçbir şeyi yokken hiçbir şeyi yok gibi gözüken çok daha kıymetli değerlere sahiptir de bilinmez..

İnsanlar inanıyormuş gibi gözükür konuşur da inanmaz…

Her başarı mutluluk getirir mi sonunda bilinmez lakin öyle başarılar vardır ki tarih yazar onları…

Gerçek başarıdır onlar zira..

Şişirme balon başarılar değildirler…

İmkansızlıklardan doğar imkanları zorlar ve mükemmelleşirler…



Kişisel menfaatler hırslar yandaşlara verilecek paylar şov amaçlı görseller çıkar ilişkileri yoktur içerisinde olmamıştır vatan millet sevdasıyla atan bir avuç yürek vardır sadece…

Niyetleri bir yerleri birilerine parsel parsel vermek değil tek karış toprağı dahi korumaktır…

Saraylarda değil cephelerde geçer ömürleri onların…

İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı böyle bir başarının kutlamasıdır!!!

Ya İstiklal Ya Ölüm diyerek yola çıkanların zaferidir “Başaracağım “diye başlayarak sonunda “Başardım “diyebilenlerin zaferi!!!

Korkmadan yılmadan yedi düvele meydan okuyarak Bu Vatan Bizimdir diyebilen cesur yüreklerin başarısı !!!

Zafer kazanmak başardık diyebilmek öyle kolay değildir ;vizyon ister, misyon ister, öngörü ister, azim ister, güven ister, irade ister her şeyden önemlisi de kendine inanan bir toplum ister, sağlam bir ekip ister vatanını canından çok sevecek…

İşte biz başarı deyince bunu anlarız varını yoğunu feda ederek kundaktaki bebeğine kadar vatan uğruna feda edebilecek engin yüreklerle kazanılan zaferleri…



Milli Bayramlarımızın bir zamanlar olduğu gibi aynı coşkuyla, milli bilinçle küçükten büyüğe her Türk Vatandaşı tarafından gururla kutlanması dileklerimle bu büyük zaferi bizlere armağan eden gerçek muzafferleri rahmetle anıyorum.

Not: Değerli okurlarım; nasıl ki her hafta yazılarımızla sizlerle buluşuyorsak bundan böyle Ankara İvedik OSB de açmış olduğumuz yeni İşyerimizde de ara ara siz değerli okurlarımızla görüşmekten mutluluk duyarız.

Sevgiyle kalınız…