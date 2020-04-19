Hububat bakliyatta, tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, “15/1/2019 tarihli ve 649 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan hububat ve bakliyat ithalatında tarife kontenjanı uygulaması hakkında kararın ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir” denildi ve şu karar eklendi:

“Birinci maddede belirtilen tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta yüzde 0.0 oranında gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejim Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük oranları uygulanır.”