Pandemi tüm devletleri ekonomik bakımdan sarstı.Sarsmaya da devam ediyor.Üretim durdu.Tüketim yok.Ticari faaliyetler yavaşladı.Hapis hayatı yaşıyoruz.





Ülkeler aşı arayışı içinde.

Bazıları bulduğunu açıkladı.

Piyasaya bile çıkardı.

Çin ile elli milyon dozluk anlaşma yaptık.

Kaç para bu aşılar?

Türk ilim adamlarının bulduğu aşılarla Almanya ile anlaşmak üzereyiz.

Ruslarda sıraya girdi.



Önceden aşı üreten bir Hıfsızsıhha enstitümüz vardı.

Aşı üretirdi.

Araştırma yapardı.

Ne oldu?

AKP kapattı.

Şimdi dışarıdan aşı arıyoruz.

Bu aşılara milyon dolarlar vereceğiz.



Yağmur duasına çıkar gibi aşı duasına mı çıkalım.

Ülkenin en büyük din adamlarına soralım.

Aşı duası caiz mi?

Yoksa bir gazaba mı uğradık.

Yok yok uğramadık.

Allah adaletlidir.

İnsan ayrımı yapmaz.

Taraf tutmaz.