İzmir’in Menemen ilçesinde Tapu Müdürlüğü’nde usülsüzlük yaptığı ve bazı bilgileri üçüncü kişilerle paylaştıkları belirlenerek gözaltına alınan 23 şüpheliden, aralarında Tapu Müdürü A.D.’nin de bulunduğu 16 kişi tutuklandı.
Menemen Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen birçok işlem sonucu mağdur olan çok sayıda vatandaşnı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Polislerin teknik ve fiziki takibi sonucu tapu işlemlerinde usulsüzlük ve bazı bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığı saptandı. Gerekli delillerin toplanılmasının ardından polisin düzenlediği operasyonla aralarında Tapu Müdürü A.D.’nin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulamaları tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme’ye çıkarılan şüphelilerden aralarında tapu müdürü A.D.’nin de bulunduğu 16 kişi ‘tapuda usulsüzlük ve tapu bilgilerinin üçüncü kişilere verilmesi’ suçlamasıyla tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Yiyen aç gözlü tamahkar hetifler yiyen tiksirincaya sıçincaya kadar yiyin.Hetkez hak hukuk öte alemi unutmuş.oysaki 3 günluk dunya.Kuran-ı ketim biz insanlara masal gibi geliyo nasil olsa.Allahin tüm emur ve yasaklarina harfiyen uymuş,ömrünü insanliğa ilimleriyle adamiş,insanliga ışık olmuş,hayatini sürejli ibadet ve Allah’a adamakla geçirmiş Dunyaya mal olmuş belki ismi dunya batincaya kadar unutulmayacak peygamberler din alimleri bile “öte alemde ben dahi sonumun ne olacağini bilemiyorum”derken insanligin böyle gaflet dalalet sabirsizligi cok üzücü
Buyurun algı operasyonumu, haydi bakalım sizin kurallarınızla oynayalım
Ne yaptı tapu müdürü, imar affona sığmayanlara onay vermedimi. Bu devirde dürüst adamdan başkası tutuklanmaz, mutlaka birinin ayağına basmıştır.