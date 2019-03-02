Şubat 2019 enflasyon verileri açıklanıyor. Bu dönemin verilerinin en önemli özelliğini tanzim noktalarında başlayan gıda satışlarının, fiyat artış hızında ne kadar etkili olduğunu yansıtması oluşturuyor.

Başka bir deyişle “müdahale ekonomisi” ne kadar rol oynamış, belli olacak.

Önce tahminlere değinelim. Tahminlere göre Şubat ayı enflasyonu yüzde birin altında gelecek. Eksi değer verenler de var ama ortak görüş yüzde 0.40 ile yüzde 1.2 arasında gerçekleşeceği yönünde.

Bu oran ne olursa olsun yıllık enflasyonda ise önemli bir gerilemeye neden olmayacak. Geçen yılın enflasyonu Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.73, yıllık da ise yüzde 10.3 olmuştu. Bu nedenle sıfırın altında gelse belki yıllık oran yüzde 20’nin altına inebilir bu da psikolojik olarak destek verebilir.

Enflasyonda öncü göstergelerden biri olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verileri bunu doğruluyor. İTO’nun verilerine göre İstanbul’da Şubatta bir önceki aya kıyasla perakende yani tüketici fiyatları yüzde 0,98, toptan fiyatlar yüzde 0,95 artmış.

Yıllık olarak da perakende fiyatlar yüzde 18,37 ve toptan fiyatlar yüzde 23 yükseldi. En fazla artış sağlık ve kişisel bakım kalemlerinde. İTO’nun verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin hep altında kaldığını hatırlatalım.

Ama kronikleşen enflasyonun daha uzun süre yüzde 17–20 arasında seyredeceği kesin.

ET VE AKARYAKITA DİKKAT

Şubat ayının tartışmasız en çok konuşulan ürünleri gıda, sebze ve meyve olacak. Bakalım tanzim satış merkezlerinde sabit diyarlardan satılan ürünlerin enflasyondaki etkisi ne olacak?

Şunu da belirtelim: (TÜİK) geçici satış merkezlerinden fiyat alıp enflasyon hesaplaması yapıyor. Yani tanzim noktalarını ve burada satılan iki liralık domatesi, üç liralık patatesi hesaplara almıyor.

Ancak tanzim satışlarla fiyat alınan büyük market zincirlerinde de etiketler düşmüştü. Bu nedenle sebze ve meyve Şubat ayının olası enflasyon artışında suçlu olmayacağı kesin.

Bunun yerine ayın en fazla fiyat artışı olanlar arasında et ve bakliyat ürün fiyatları ön plana çıkabilir. Bunlara ek olarak akaryakıt ürünleri de ilk sırları paylaşabilir. Şubatta benzine yapılan zamlar kendini Mart ayı enflasyonun da daha da belli edecek.

Daha genele bakarsak, enflasyonla mücadelede tanzim satışlar dışında etkili bir karar alınmadı, uygulamaya sokulmadı. Merkez Bankası zaten “ faiz indirimi için beni ikna edin” sloganına sığınıp bekleyişe geçti.

Banka da yurt içi de dışı da artık yerel seçimleri bekliyor. Sayılı gün çabuk geçer misali hayırlısıyla kazasız belasız şu seçimleri bitirelim de hem siyasette hem de ekonomide önümüze bakalım.

Ne de olsa kışın sonu bahardır.