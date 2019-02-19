Benzine yine zam yapıldı. Üstelik içeride kurlarda, dışarıda ham petrolde önemli bir oynama yok. Fiyatı sonbahardaki aylarla aynı düzeye geldi.

O dönem diğer akaryakıt ürünleri ve diğer enerji girdilerine yapılan fahiş zamlar sonucu enflasyon azmaya başlayınca alınan vergilerden feragat edilerek fiyatlar adeta dondurulmuştu. Ancak yılbaşına doğru kurlar neredeyse hep aynı oranda seyredince hafiften zamlara başlandı. Bugün altı ay öncesiyle aynı noktaya geldik.

Benzin başta olmak üzere tüm enerji girdilerinin enflasyon üzerindeki etkisini bilinen gerçek. Kuruşu kuruşuna fiyatlara yansımasa da psikolojik olarak olumsuz etki yapıyor hatta bir iken iki katı artırılıyor.

Tam bahar üstü, köylünün çiftçinin en fazla tüketim yapmaya başlayacağı şu günlerde bugün yarın mazota da zam gelir ondan sonra enflasyon niye arttı diye sağa sola bakınıp dururuz.

Bu durumda üreticinin maliyetleri artacak ama karşılığında tanzim merkezlerindeki dondurulmuş fiyatlar ne olacak? Buradaki fiyatlar hep aynı mı gidecek? Gidecekse oluşacak zararları kim karşılayacak? Belediyeler mi yoksa merkezi hükümet bütçesi mi yani dolaylı da olsa vatandaş mı?

Dahası, tarladan ucuza ürün alınamadığı ya da bittiği günler gelince “sadece salatalık var” denilip diğer ürünler satılmayacak mı? Ne anladık bu işten?

Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan tanzim satış merkezlerinin bir yanda seçime kadar geçici bir önlem olduğunu söylüyor diğer yanda da bu merkezlerin 81 ile yayılacağını ifade ediyor.

Geçiciyse hadi bu kısa süredeki zararları anladık peki sonra kalıcı hale gelirse oluşacak zararlar kimin hanesine yazılacak? Şu son zamlardan sonra en azından taşıma maliyetleri fiyatlara yansımayacaksa, Ankara’daki fiyatla Kars’daki fiyat nasıl aynı kalacak? Yarın kalkıp “kusura bakmayın tüm ürünlere bir lira zam yapılmak zorundayız denilirse -ki kaçınılmaz son, böyle olacak- tanzim satış işinin havası kaçmayacak mı?

Bu arada, TV ekranlarına yansıyor, meydanlardan gelen sert eleştiriler, pazarcılarla vatandaşı karşı karşıya getiriyor. Bazı vatandaşlar bu eleştirilerden cesaret alıp pazarcıya, marketçiye yükleniyor. Sonuç hakaretlere varan tartışmalar gerginlikler. Neymiş enflasyonla mücadele ediyoruz.

HAL YASASIYMIŞ

Daha önce de belirttik özellikle gıda enflasyonunda en büyük etken olarak gösterilen hallere yönelik düzenleme neden çıkarılmıyor? Eksik doğru, iki gecede çıkar. Anayasa değişmiyor ya?

Ama Meclis; yok başkandı, yok yerel seçimdi, yok dar bir torba kanunuydu deyip oyalanıyor.

İstenirse Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de bu iş yapılır ama olmuyor çünkü biliniyor ki getirilecek düzenlemelerle aracıydı, komisyoncuydu, toptancıydı aradan çıkarılamıyor ve hatta öyle enflasyonu filan düşürmekte işe yaramıyor.

Sözün özü, bir yanda sebze fiyatlarını dondur, diğer yanda benzine zam yap, diğer yanda hal yasasını bırak başka bahara, dostlar bizi enflasyonla mücadelede görsün. Sonra yabancılar ekonomimize neden güvenmiyor diye sorgula dur.