Hükümet’in, sebze ve meyve fiyatlarındaki aşırı artışa karşı tanzim satışları başlatıp fiyatları yarı yarıya düşürmesi başarılı bir operasyon oldu.

Muhalefetin buna, “Halkı soğan-patates kuyruklarına mahkum ettiler” diye tepki göstermesi haksızlık gibi geliyor bana.

Doğru işleri eleştirmek, yanlış yapıldığında ortaya konulan eleştirileri de değersizleştiriyor, anlamsızlaştırıyor.

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Hele, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tanzim satış mağazası açılmasına tepki duyup, “Bunlar nasıl bilim insanı” diye bağırıp çağırmak ancak akıl tutulması ile açıklanabilir.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 80 bin öğrenci okuyor. 5 binin üstünde öğretim elemanı ve idari personel var.

Yani, bu üniversitenin nüfusu aileleriyle birlikte düşünüldüğünde neredeyse yarım milyona ulaşıyor.

Yarım milyon kişiye hizmet verecek bir tanzim mağazası kurmanın neresi yanlıştır, hatalıdır Allah aşkına?

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31 Mart’a kadar ne hükümeti, ne muhalefeti, ne adayları değiştirmek, farklı bir noktaya getirmek mümkün.

Mevcut yapılarla gideceğiz seçime.

Ancak, sandıkta beklediğini bulamazsa muhalefetin 1 Nisan’dan itibaren kendini “tanzim” etmesi gerekir.

Güçlü ve tutarlı muhalefet, hükümetin doğru adımlar atması için yaşamsal önem taşır çünkü.

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Tabii, bunun tersi de ihtimal dahilinde.

Hükümet seçimde istediği sonucu alamazsa ciddi bir özeleştiriye gidip önündeki dönemde buna göre hareket etmesi kaçınılmaz hale gelir.