Tankerin çarptığı çöp kamyonundaki temizlik işçisi hayatını kaybetti

İzzet NAZLI / HATAY,(DHA) – HATAY’da, yakıt tankerinin çarptığı çöp kamyonundaki temizlik işçisi Sıtkı Vural (36), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki çöp toplama kamyonuna, arkadan gelen yakıt tankeri çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik görevlisi Sıtkı Vural ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sıtkı Vural, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vural’ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Tankerin ismi açıklanmayan sürücüsü ise gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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