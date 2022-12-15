Tanker, kavşakta hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

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Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU- Soner GÜLEZER/ KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde, sürücüsünün kavşaktan hatalı dönüş yaptığı hafif ticari araca tanker çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, D-130 yolu Karamürsel Ereğli mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönüne giden Ahmet Aydın’ın (42) kullandığı 77 AAG 563 plakalı tanker, kavşaktan hatalı dönüş yapan Ayşegül Yılmaz kontrolündeki 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle savrulurken, hızı kesilmeyen tanker, bir süre daha ilerledi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ayşegül Yılmaz ile aracında bulunan Miray Kesici yaşamını yitirdi, Feyza Gökgün (20) ise ağır yaralandı. Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gökgün, tedaviye alındı.

Kaza anı ise yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karşı yönden gelen hafif ticari aracın; trafik ışıklarında orta şeritte yavaşladığı, aniden sola doğru dönüş yaptığı, TIR’ın sinyalleri yanmasına rağmen duramayarak hafif ticari araca çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu görüldü. Tanker sürücüsü Ahmet Aydın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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