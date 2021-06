Tanju Çolak’tan caretta carettalar için farkındalık çağrısı

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde Uluslararası Futbol Eğitim Kampı düzenleyen eski futbolcu Tanju Çolak, genç futbolcularla Mendirek sahilinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği’ni (DEKAFOK) ziyaret etti. Dernek Başkanı Seher Akyol’dan bilgi alan ve caretta carettalar için farkındalık çağrısı yapan Tanju Çolak, sahile yapılması planlanan caretta caretta gözlem merkezi için de turizmciler ve yerel yöneticilerden destek istedi.

Manavgat’ta Uluslararası Futbol Eğitim Kampı düzenleyen eski Avrupa ve Türkiye gol kralı Tanju Çolak, akademisinde eğitim alan genç futbolcularla çevre farkındalığı oluşturmak ve caretta caretta kaplumbağalarına dikkati çekmek amacıyla Mendirek sahilinde bulunan DEKAFOK’u ziyaret etti. DEKAFOK Kurucu Başkanı Seher Akyol’dan dernek çalışmaları ve caretta carettalar hakkında bilgi alan Tanju Çolak, “Seher Hanımı verdiği savaştan, mücadeleden dolayı kutluyoruz ve yanında olduğumuzu deklare etmek istiyoruz. Her zaman ona sahip çıkalım, destek olalım” dedi.

Caretta carettaların korunması gereken canlılar olduğunu vurgulayan Tanju Çolak, “Onların her türlü yaşam alanlarına girmememiz lazım, onlara her türlü güzelliği sunmamız lazım. Nasıl biz hayatta olabilmek için burada nefes alabiliyorsak onların da hakkı” diye konuştu.

‘NE DURUYORSUNUZ BEYLER’

Tanju Çolak, DEKAFOK öncülüğünde projelendirilen ve akademisyenlerle üniversite öğrencilerinin faydalanabilmesi ve caretta caretta araştırmalarının yürütülebilmesi için Mendirek sahilinde yapılması planlanan gözlem merkezi için de destek istedi. Turizmcilere seslenen Tanju Çolak, “Burada bir dernek var hayvanları korumak için her şeyi yapıyor. Ne duruyorsunuz beyler, ne duruyorsunuz, bu kadar kazanırken şuraya küçücük bir şey yapmayacak mısınız? Yapmak zorundasınız, ora da sizin bura da sizin” dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e de seslenen Tanju Çolak, “Başkanım, hayvanları çok sevdiğini duydum. Bir hayvansever olduğunu duydum Şükrü Başkanım. Kendimiz için istemiyoruz, derneğimiz için istiyoruz, hayvanlar için istiyoruz. Derneğimizin de başarılı olduğunu biliyorsunuz. Siz de yanımızdasınız, yanımızda olduğunuz için sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

