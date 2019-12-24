Altınbaş Üniversitesi (AÜ) Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı Öğr. Gör. Barış Tuncer, ensest ilişkinin aile içinde kalmaması gerektiğini vurgulayarak komşuların ve tanıkların harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Tuncer, ensest vakalarının artmadığını bu konudaki bilinçlenmeyle birlikte daha görünür hale geldiğine dikkat çekti.

Çocuk istismarları arasında en zor açığa çıkarılanın ensest ilişki olduğunu vurgulayan Öğr. Gör. Barış Tuncer, komşuların ve tanıkların mutlaka harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi. Tuncer, her dört çocuk istismarından birini oluşturan ensestin tespit edilmesinin ailelerin engellemesi yüzünden zor olacağını belirtti.

“VAKALAR ARTMIYOR DAHA GÖRÜNÜR HALE GELİYOR”

Tuncer, Adalet Bakanlığı tarafından daha önce yayınlanan ‘çocuğun cinsel istismarı suçu için açılmış davalar’ konusundaki istatistiklere göre de 2010 ile 2018 yılları arasında toplam 153 bin 250 yargılama yapıldığını aktardı. Çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla açılan dava sayısında 2018 yılında 2017’ye göre 2 bine yakın, yani yüzde 13’lük bir artış olduğuna işaret eden Tuncer, “Çocukluk dönemi cinsel istismar vakalarının yaklaşık yüzde 20-25’ini ensest vakaları oluşturuyor. Ensest vakaları artmaktan ziyade daha görünür hale geliyor. İnsanların bu konudaki bilgilerinin artması ve bilinçlenmeleri ensest vakalarının ortaya çıkmasına yardımcı oluyor” dedi.

VAKALARIN AÇIĞA ÇIKARILMASI ZOR

Tüm bilinç artışına rağmen ensest vakalarının açığa çıkmasının önünde halen çok ciddi engeller bulunduğunu vurgulayan Tuncer, “Vakaların büyük bir bölümü mağdurların ve çevresinin suçluluk ve utanma duyguları, toplumdan dışlanma korkuları nedeniyle uzun süre gizli kalıyor, ilgili kurumlara bildirim yapılmıyor. Bunun yanında ülkemizde çocuk cinsel istismarı konusunda yeterli sayıda araştırma yapılmaması ve devletin bu konuda ulusal düzeyde resmi istatistikler yayınlamaması ensest vakalarının yaygınlık ve düzeyine ilişkin bir tahminde bulunmayı güçleştiriyor” dedi.

