CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal resmi sosyal medya hesabı X üzerinden, son dönemlerde Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına ilişkin tepki gösteren bir paylaşım yaptı. Tanal paylaşımında, "Her yaz aynı acı tablo: Ormanlarımız yanıyor, ama iktidar her yıl aynı araçlarla, aynı yetersiz müdahaleyle, aynı ihmalle karşımızda" ifadelerini kullandı.

Kamu Görevi İhmali Vurgusu

Orman yangınların artık bir doğa olayı olmadığını belirten Tanal, bunun kamu görevi ve anayasal sorumlulukların ihmali olduğunu ifade etti. Tanal paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Anayasa’nın 169. maddesi açık: Devlet ormanlarını korumakla, yanmasını önlemekle ve yanan alanları yeniden ağaçlandırmakla yükümlüdür. Ancak devletin değil, halkın seferber olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Orman yangınına zamanında müdahale etmeyen her kamu görevlisi, TCK 257. madde uyarınca görevi kötüye kullanma suçunu işlemektedir."

"Artık Yeter! Bu Ülke Sahipsiz Değil"

Mahmut Tanal, "Artık yeter. Bu ülke sahipsiz değil. Ormanlar rant değil, geleceğimizdir. İhmalkar değil, bilimsel ve kamucu bir orman politikası şart. Yangınlar da ihmali soruşturun…" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Her yaz aynı acı tablo: Ormanlarımız yanıyor, ama iktidar her yıl aynı araçlarla, aynı yetersiz müdahaleyle, aynı ihmalle karşımızda.



Bu artık bir doğa olayı değil, açık bir idari ihmal, bir kamu görevi ihmali ve anayasal sorumlulukların ihlalidir.



Anayasa’nın 169. maddesi… — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) July 3, 2025