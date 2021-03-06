Tanal : İlaçta KDV yüzde 1’e düşürülsün

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yüksek zamlarla gündemde olan ilaçta KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi amacıyla TBMM’ye kanun teklifi sundu.



Vatandaşın alım gücünün giderek düştüğü pandemi sürecinde ilaç fiyatlarına yüksek oranlarda zam yapılırken, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, reçeteli, reçetesiz ayrımı yapılmaksızın ilaçta KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı.

Tanal’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, günümüzde tıbbi tedavi yöntemindeki gelişmeler ve ilaç devrimiyle halkın sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanması ile ilaç kullanımının da arttığı belirtildi. Ayrıca hava kirliliği, çevre kirliği, sağlıksız yaşam biçimlerinin sürdürülmesi vb. durumlardan dolayı farklı hastalıkların ortaya çıktığı ve bu hastalıkların tedavisinde ilaçların kullanıldığının altı çizildi. Eskiden tedavisi mümkün olmayan pek çok hastalığın ilaçla tedavi edilebilir hale geldiğinin kaydedildiği gerekçede, söz konusu sebeplerden ötürü ilaç tüketiminde artış meydana geldiği dile getirildi.

Türkiye’de küçükten büyüğe binlerce insanın kronik hastalığının bulunduğunun aktarıldığı gerekçede, kendisini sağlıklı hissetmek isteyen vatandaşların günde birden fazla ilaç kullanmak zorunda dahi kalabildiği ifade edildi.

İLAÇ MASRAFLARI VATANDAŞIN BELİNİ BÜKÜYOR

Kanun teklifinin gerekçesinde, haftalık, aylık periyotlarla ilaç satın almak zorunda kalan yurttaşların giderleri arasında ilaç masraflarının önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde toplumun güçsüz kesimleri başta olmak üzere herkese insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşam seviyesi sağlanması gerektiğinin vurgulandığı gerekçede, Anayasa’da sıralanan sosyal haklar arasında sağlık hakkının da yer aldığı aktarıldı. Anayasa’nın 56. maddesinin hatırlatıldığı gerekçede, vatandaşların sağlıklı bir şekilde yaşamalarının sağlanabilmesi gerektiği belirtilerek, “Sağlığı korunmayan, ekonomik ve sağlık sorunları çözülemeyen insanların diğer hakları ile ilgili güvencelerinin anlamı olmayacaktır” denildi.

KIYMETLİ TAŞLAR İSTİSNA TUTULURKEN…

Ülkemizde reçeteli/reçetesiz ayrımı yapılmaksızın, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünlerin KDV oranının yüzde 8 olduğunun anımsatıldığı gerekçede, “İşbu durum, vatandaşlar arasında eşitsizliğe neden olmaktadır. Son dönemlerde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle kişilerin sağlığına daha da dikkat etmesi gerekmektedir. Yine pandemi nedeniyle işsiz kalan, geliri düşen birçok vatandaşımız bulunmaktadır. Alım gücü neredeyse sıfıra inen vatandaşların birçoğunda ailede birden fazla sürekli ilaç kullanan kişiler bulunmaktadır. Son dönemlerde alım gücü düşük ya da bulunmayan ailelerde öyle bir hal almıştır ki, ilaç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı ailede kimin ilaç kullanacağına kimin kullanmayacağına ilişkin karar vermek zorunda kalınmaktadır. Bu durum ise sağlık hakkının ve hatta yaşam hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Kıymetli taşlar (elmas, yakut, zümrüt vb.) bazı durumlarda KDV’den istisna tutulurken, ilaçların KDV’ye tabi olması, ekonomik olarak güçlü ile güçsüz insan arasındaki farkı artırmakta ve bu durum sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla ilaçlara uygulanan KDV oranının düşürülmesi gerekmektedir. İşbu kanun teklifimiz ile de ilaçlara uygulanan KDV oranının yüzde 1 olarak belirlenerek kişilerin sağlık hakkının ihlalinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir” ifadelerine yer verildi.