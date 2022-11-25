Tanal: Atama bekleyen öğretmen kalmamalı

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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, aynı işi yapan öğretmenlerin farklı statülerde istihdam edilmesinin Türkiye’nin ayıbı olduğunu belirterek, “Kamuda öğretmenler arasındaki ‘kadrolu’, ‘ücretli’, ‘sözleşmeli’ gibi ayrımlar kaldırılmalıdır. Öğretmen, öğretmendir!” dedi.

Ankara (Haber Merkezi)- 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, geleceğin teminatı olan öğrencileri akıl, bilim ve evrensel değerler ışığında yetiştiren tüm öğrenmelerin Öğretmenler Günü’nü kutladığını söyledi.

ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMEN KALMAMALI

Öğretmenlik mesleğinin itibarının artırılması gerektiğini vurgulayan Tanal, aynı işi yapan öğretmenlerin farklı statülerde istihdam edilmesinin Türkiye’nin ayıbı olduğunu belirterek, “Kamuda öğretmenler arasındaki ‘kadrolu’, ‘ücretli’, ‘sözleşmeli’ gibi ayrımlar kaldırılmalıdır. Öğretmen, öğretmendir! AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Hiç açık yok, tam aksine fazlalık var’ diyerek Milli Eğitim’de öğretmen açığı bulunmadığını iddia etse de, öğretmen açığının gün geçtikçe derinleştiğinin farkındayız. Günümüzde atama bekleyen öğretmen sayısı 100 binleri aşmıştır. Artık atama bekleyen öğretmen kalmamalıdır. Tüm öğretmenlerimiz istihdam edilmelidir” dedi.

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PİKTES ÖĞRETMENLERİ KADROYA ALINMALI

CHP’li vekil Mahmut Tanal, PİKTES projesinde görev alan öğretmenlerin de kadroya alınması gerektiğinin altını çizdi. PİKTES öğretmenlerinin kadro durumunu defaatle Milli Eğitim Bakanlığı’na sorduklarını, yetkililerle bu meseleyi görüştüklerini aktaran Tanal, PİKTES meselesinde de olumlu adım atılmasını beklediklerini dile getirdi.

ÖZEL ÖĞRETMENLERİN MAĞDURİYETİ

Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin de sorunlarla boğuştuğunu dile getiren Tanal, “Özel eğim kurumlarında, özel okullarda görev yapan öğretmenler, düşük ücretle, hiçbir ek ödeme yapılmadan uzun mesailerle, fazla ders saatleriyle baş başa bırakılmaktadır. Güvencesiz olarak, baskı altında çalışmak zorunda kalan özel öğretmenlerin koşulları iyileştirilmelidir. Eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle, özel sektördeki öğretmenlerin maaşları ve özlük hakları, kamudaki öğretmenlerle aynı olmalıdır. ‘Belirli Süreli İş Sözleşmesi’ nedeniyle kıdem, ihbar tazminatı başta olmak üzere birçok haktan mahrum bırakılan özel öğretim kurumu çalışanı öğretmenlerin, 1 yıllık olan sözleşmeleri süresiz hale getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU ÖĞRETMENLERİ ÜZÜYOR

Kalabalık sınıflar, derslik sayısının yetersizliği, okula yeterli bütçenin ayrılmaması, bakımsız binalar, okul çevrelerindeki güvenlik açığı, öğrencilerin aç kalması gibi sorunların fedakâr öğretmenleri kara kara düşündürdüğünü kaydeden Tanal, “Özellikle kırsal bölgelerdeki okulların koşulları çok kötü. Öğrenciler kalabalık sınıflarda eğitim görüyor. Derslikler yetmiyor. Mesela memleketim Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde Suriyeli sığınmacılardan arta kalan eski püskü konteynırların sınıflara dönüştürüldüğüne şahit olduk. Yine ekonomik krizin, zamların, pahalılığın bir sonucu olarak öğrenciler okulda aç kalıyor. Bu durum da öğretmenleri üzüyor. Öğrenciler kantinden bir tost dahi alamıyor. Sınıfta açlıktan bayılan, kuru ekmekle okula gelen öğrencilere dair haberler çıkıyor. Yoksullaştırılan aileler de eskisi gibi çocuklarına beslenme çantası hazırlayamıyor. Okullarda ücretsiz yemek verilmesi gerektiği yönündeki önerimiz dikkate alınmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

