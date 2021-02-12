Tamirine yardım etmek istediği kamyonun altında kalıp, öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, arızalanınca tamirine yardım etmek istediği kamyonun geri manevra yapması sonucu altında kalan Necmi Kaya (52), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Necmi Kaya tanıdığı bir kişinin arızalanan kamyonunun tamirine yardım etmek istedi. Bu sırada geri manevra yapan kamyon, Necmi Kaya’ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaya’nın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI