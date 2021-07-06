Tamir sırasında kamyonun yakıt deposu patladı: 4 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA , (DHA)- MALATYA’da, tamir sırasında kaynaktan çıkan kıvılcımın kamyonun yakıt deposuna sıçraması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Patlama, öğleden sonra Özsan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Kamyon tamirhanesinde bir kamyonda yapılan kaynak sırasında kıvılcımın yakıt deposuna sıçraması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada, tamirhanede çalışan Mustafa P., Muşteba G., Muharrem G. ve Serkan B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Patlama sonrası meydana gelen yangın, itfaiye erleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü. Patlamada yaralanan 4 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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