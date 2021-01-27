Tamir için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, tamir için çıktığı fabrikanın çatısından dengesini kaybedip düşen işçi Naci Candan (40), yaşamını yitirdi.
Çamlıbel köyü Çayboyu mevkisinde bulunan bir fabrikanın çatısında onarım yapan Naci Candan, dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen Naci Candan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Candan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Candan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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