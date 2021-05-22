Tamir için bekleyen minibüsü çalıp, geri dönüşüm tesisinde atığa dönüştürdüler

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde tam kapanma sürecinde tamirhane önündeki minibüsü çalıp, geri dönüşüm tesisinde atık metale dönüştüren 2 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manavgat’ta arızalanan kapalı kasa minibüs, sahibi tarafından 27 Nisan tarihinde Sanayi Mahallesi 2043 Sokak’taki bir tamirhaneye getirildi. Tamirci motorunu söküp içeri aldığı minibüsü, güvenlik kameralarının görüş alanı içerisinde olacak şekilde iş yeri dışında bıraktı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tam kapanmanın ardından iş yerine dönen tamirhane sahibi minibüsün çalındığını görüp, polis haber verdi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra minibüsün bir otomobilin arkasına bağlanıp, çalındığını tespit etti. Kent Güvenlik Kamera Sistemleri ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, minibüsün bir geri dönüşüm tesisine götürüldüğünü saptadı. Geri dönüşüm tesisinin kamera kayıtları incelendiğinde ise kapı ve diğer aksamları sökülen minibüsün iş makinesiyle ezilerek, atık metale dönüştürüldüğü tespit edildi.

Şüpheliler Fatih S. ve Ünal K., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne gönderildi.

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