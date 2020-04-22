RİXOS Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, dünyada 12 ülkede, yarısı Türkiye’de olmak üzere 14 bin çalışanı olduğunu, bu kriz döneminde hiçbirini işten çıkarmadığını söyledi.

Koronavirüs krizi sonrasında farklı bir konseptle misafirlerinin karşısına çıkacaklarını, meyve isteyen konuğun onu otel bahçesinde dalından koparacağını anlatan Tamince, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı sertifika projesiyle ilgili de umutlandıklarını ifade etti.

Türkiye’nin zincir otellerinden Rixos Grubu’nun patronu Fettah Tamince, koronavirüs salgını sürecini değerlendirdi. İlk defa bu kadar büyük bir krizle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Fettah Tamince, konu sağlık olunca herkesin konuşamadığını ve bir yorum yapılamadığını söyledi. Virüs salgınına karşın önlem amaçlı alınan önlemlere uyduklarını kaydeden Tamince, “Biz de dünyadaki herkes gibi bütün tesislerimizi kapattık. 12 ülkede farklı faaliyetlerimiz var ve neredeyse tüm faaliyetlerimiz durdu. Turizm bu aşamada en çok etkilenen sektör oldu. Bu sürecin geçmesini bekliyoruz ama büyük bir krizle karşı karşıyayız” dedi.

Konaklama, eğlence parkları, inşaat ve gayrimenkul geliştirme işleriyle faaliyet içerisinde olduklarını kaydeden Tamince, inşaat işlerinin bir şekilde devam ettiğini, ancak onun dışında alışveriş merkezleri, eğlence parkları ve otellerinin tamamının kapatıldığını ifade etti.

’14 BİN İŞÇİYİ ÇIKARMADIK AKSİNE SAHİP ÇIKTIK’

Dünyada 14 binin üzerinde çalışanının olduğunu ve bunların yarısının Türkiye’de olduğunu anlatan Tamince, krizin başından beri hiçbir işçiyi çıkarmadığını, aksine daha çok sahiplendiğini ifade etti. İşçi, çalışan, yöneticinin bir sistemin çarkları olduğunu kaydeden Fettah Tamince, “Bizim sektörümüzün devam etmesinin en büyük sebebi çalışanlarımız. Onlar olmadan kendimizi geleceğe taşıma şansımız yok. Onlarla birlikte bu süreçlere geldik. Tabi bu durumu da onlarla birlikte atlatıp çıtayı yükselteceğiz. Bu süreçte kimseyi işten çıkarmadık, çıkarmayı da düşünmüyoruz. Bu aşamada çalışanlarımıza sahip çıktık” diye konuştu.

Çalışanlarına bu süreçte kendilerini geliştirmeleri için fırsat verdiklerini ve farklı eğitim destekleri sunduklarını da kaydeden Tamince, bir yabancı dil bilen personele, ikinci yabancı dili öğrenmesi için imkan tanındığını anlattı.