Tesla satış yetkilileri, Tam Otonom Araç kullanımının, yakın gelecekte mümkün olmayabileceği uyarısında bulunuyor.

Electrek‘de yer alan Tam Otonom Araç haberinde Tesla’dan bir satış yetkilisi şu şekilde konuştu:

“FSD için siparişinizi almadan önce söz konusu hızla gelişen teknolojinin kullanımının yasal olarak yakın gelecekte özellikle Avrupa’da mümkün olmayabileceğine dikkat çekmem gerekir. ABD, bu hızla gelişen teknolojinin yasallaşmasında daha önde olabilir.

Donanımımız hazır olsa ve aracınıza yerleştirilse bile, FSD hususi durumunu uzun bir süre kullanamayabilirsiniz.”

Tesla, 2016’da Autopilot 2.0 tesisatıyla şoförsüz aletlerini duyurmuştu.

Söz konusu hızla gelişen teknolojinin kablosuz güncellemeleri ve yasal onay beklediğini duyurmuştu.