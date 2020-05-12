Tam da böyle olur kapitalizm parkları, bahçeleri, sahilleri kapatır AVM’leri açar!

Normalleşme çabaları erken ya da geç eninde sonunda başlayacaktı elbette, yıllarca sürecek bir karantina uygulamak asla mümkün değil. En başından beri hem tıbbi ve hem de ekonomik olarak doğru yöntemin; bu virüsün kuluçka süresini de göz önüne alarak 15 ila 20 günlük tam bir karantina ilan etmek ve bu süreyi resmi tatil kabul ederek çalışanların gelirlerinde herhangi bir azalma olmasını engellemek olmalıdır diye düşünüyorum. Çalışmadan ödenecek ücretlerin firma ve kurumların zararına olmasını engellemek içinde tatil edilen ve çalışılmadan maaş ödenen süreyi ücretsiz fazla mesai olarak yılın geri kalanına dağıtmak, ekonominin dengelerini korumak açısından bence çok önemliydi.

Böyle bir yöntem ile hem salgın ve hem de ekonomik kriz kontrol altına alınabilirdi, ne yazık ki bu yöntem tercih edilmedi bunun yerine kısa süreli sokağa çıkma yasakları, şehirler arası seyahatlerin kısıtlanması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesi, bazı işletmelerin, okulların, ibadethanelerin ve spor salonlarının kapatılması gibi bir orta yol tercih edildi. Bu orta yolun virüsü yok etmeyeceği, sadece ve sadece kontrollü bir sürü bağışıklığı süreci yaşanmasını sağlayacağı ise bir çok bilim insanı tarafından dile getirildi.

Salgının resmi olarak başladığının ilan edildiği 11 Marttan sonra 11 Mayısta yani tam iki ay geçince ise bazı kısıtlamalar gevşetildi, gevşetilen kısıtlamalar arasında da en büyük yankıyı AVM’lerin açılması oluşturdu. Bir çok bilim insanı ve vatandaş ise sahillerde yürümek, parklarda güneşlenmek, bahçelerde havalanmak kısıtlanırken AVM’leri faaliyete geçmesine bir anlam veremedi.

Bakınız ben söyleyeyim; AVM’ler kapitalizmin görkemli tapınaklarıdır, insanlar adeta ibadet edercesine buralara doluşur, sürü halinde dükkanları dolanır ve kapitalizmin nimetlerini hep bir arada görür, şükreder! AVM’lerden vazgeçmek kapitalizm için ruhundan vaz geçmek demektir işte tam da bu yüzden vazgeçilmezdir ve bu yüzden daha fazla kapalı tutulmasına dayanamazlar, insanlar üzerinde yarattıkları büyülü etki ve bağımlılığın ortadan kalkmasından korkarlar.

Yoksa ne AVM’lerin faaliyetini engelleyen, AVM’leri kapatan bir kanuni yasak ve nede AVM’leri bu koşullarda açmanın bir ekonomik mantığı ya da rasyonalitesi vardır.

AVM’ler faaliyetlerini müşteri ve alışveriş azlığı ile salgın riskinin yüksekliği gerekçelerine dayanarak, kendi istekleri ile durdurmuştu, bilim kurulu tavsiyesi ve hükûmet kararı ile kapatılan sadece AVM’lerde bulunan berber ve kuaför salonları, kafeler, lokantalar, mescidler ve sinemalardı, diğer dükkanların kapatılmasına yönelik herhangi bir karar yoktu.

Peki şimdi bunca yaşanandan sonra insanlar;

AVM’leri doldurup, bol bulamaç alış veriş yapacaklar mı?

AVM’lerde dükkanları bulunanlar iş yapıp, para kazanacak ve kâr elde edecekler mi? Kapalı bir alanda bu dükkanlarda çalışmakta olan ve binlerce müşteri ile karşılaşan emekçilerin sağlığı ne olacak?

Klimalarda, havalandırmalarda dönüp dolaşacak bu virüs kendine bir çok yeni kurban daha bulmayacak mı?

AVM’lerde satılan hangi ürün yaşamsal ve vazgeçilmez?

İki, üç ay daha kılık kıyafet, ayakkabı, züccaciye almadan dayanmak mümkün değil midir?

Bu sorulara kimin mantıklı bir cevabı var?

Bu kararı duyduğumdan beri gülsem mi üzülsem mi düşünüyorum, karar veremedim, hele hele birde AVM kapılarında kuyruklar oluştuğunu görünce açıkça söyleyeyim resmen dehşete düştüm. Korkarım bu karar hem tıbbi ve hem de ekonomik açıdan krizin büyümesine ve yayılmasına sebep olacaktır, AVM’ler normalleşme sürecinde belki de en son faaliyete geçmesi gereken işletmelerdir.

Dünyanın hemen her yerinden ikinci dalga uyarı ve haberleri gelirken böyle bir ekonomik ve tıbbi riski üstlenmek açıkçası bana hiç de mantıklı gelmiyor.

Ha, madem AVM’leri açacak kadar salgını kontrol altına aldınız, o zaman sahilleri, parkları, bahçeleri, orman ve piknik alanlarını da açın, bari millet ciğerlerine AVM’lerin yapay havasını çekeceğine buralarda ciğerlerini temiz hava ile doldursun, güneş ışığından istifade etsin, bol bol D vitamini alsın dışarı çıktığı, risk aldığı bir işe yarasın.