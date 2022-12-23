TALİBAN KIZLARA EĞİTİMİ YASAKLADI

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Ülkemizde “başörtüsüne özgürlük” sloganları gırla giderken başörtüsünü bir siyasi simge olarak kullanan İslamcıların iktidarı ele geçirdiği Afganistan’da kız çocuklarının eğitim hak ve özgürlüğü ellerinden alındı, okula gitmeleri yasaklandı.

Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafiz Zeiyaullah Hashimi’nin sosyal medya hesabından duyurduğu karara göre Afganistan’da kız öğrencilerin ortaokul ve lise eğitimi almasının yasaklanmasının ardından üniversiteye gitmeleri de resmi olarak yasaklandı.

Karardan sonra üniversitelerine gitmeye çalışan binlerce kadın öğrenci, kampüs kapılarında ağır silahlara sahip Taliban militanları tarafından durduruldu. Taliban militanları, başkent Kabil başta olmak üzere diğer şehirlerde de üniversitelerin önünde toplanan öğrencilerin üniversitelere girmesini engelledi.

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Afganistan’da kadınlar için başörtüsü, çarşaf burka giymek serbest ama okula gitmek yasak ve elbette başörtüsü, çarşaf ya da burka giymeme özgürlüğü diye bir şey söz konusu bile değil.

Bugünlerde başörtüsü konusu sadece Afganistan kaynaklı haberler ile gündeme gelmiyor aynı zamanda komşumuz İran’da da deyim yerindeyse bir iç savaş başlamış bulunuyor.

Malum İran’da İslam şeriatına dayalı bir diktatörlük hüküm sürüyor, bu ülkede kadınların başlarını örtmeleri zorunlu ve elbette şeriat hükmü gereğince kadınların başörtüsü takmamak gibi bir özgürlüğü de yok.

Tam tersine başörtüsü takmayan ya da usulünce takmayan kadınlar en ağır yaptırımlar ile cezalandırılıyor, sopa yiyor ya da işkence görüyor.

En son bundan yaklaşık olarak üç ay kadar önce 13 Eylül’de İran’ın başkenti Tahran’da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini’nin ardından ülkenin birçok noktasında protesto gösterileri ve güvenlik güçleriyle çatışmalar başlamıştı. Bu çatışmalar hala sürüyor, yüzlerce kişi öldü ve bazı eylemciler de zorba rejim tarafından “Allaha savaş açma” suçu nedeniyle idam edildi.

Oysa bu insanların tek ama tek suçu en temel insan hak ve özgürlüklerini talep etmekten ibarettir.

Ama ülkemizdeki bir takım zevata sorarsan başörtüsü bir özgürlük alanı…

İslamcılar daima kendi inançları, sembol ve simgeleri için özgürlük talep ederler ve lakin insan hak ve özgürlüklerine, başka insanların inançlarına ya da inançsızlıklarına veyahut da yaşam biçimlerine zerrece tahammül göstermezler.

Gücü ele geçirdikleri anda bunlar her türlü başka yaşam tarzını yok etmeye, ortadan kaldırmaya çalışırlar.

Bunların hak, hukuk, adalet ve özgürlük söylemi her daim sadece ve sadece bir takiyye ya da harp hilesinden ibarettir.

Afganistan ve İran gibi ülkelerde yaşananlar kamuoyunda tepki oluşturunca şimdi birçok İslamcı çıkıp “ama gerçek İslam bu değil ki” diyecektir.

Zaten ilk ses de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi, Kalın Taliban’ın kararına tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın İslam dininin ruhuna aykırı olduğunu belirtti.

İbrahim Kalın’a “ah keşke diyorum” keşke bu karar İslam inancının ruhuna ve şeriata aykırı olsa lakin değil, İslam şeriatında hüküm ve tarih boyunca uygulama son derecede açık.

Ülkemizde kadına ait giyim kuşam özgürlüğünü savunuyoruz gerekçesi ile başörtüsü davası güdenlerin söylem ve eylemlerine baktığınız zaman da esas amacın kadınlar için bir özgürlük alanı yaratmak olmadığını görüyorsunuz. Onlar yalnızca demokrat ve özgürlükçü kesimin gözünü boyamak, laik hukuk düzenini savunanların elini zayıflatmak için bu özgürlük mottosunu kullanıyorlar, yoksa emin olun iktidarı tam olarak ele geçirip yeterince güç devşirebilseler bugün başörtüsüne özgürlük diyenlerin başörtüsü takmayan kadınlara en küçük bir özgürlük alanı bile tanımayacağı kesindir.

Ayrıca asıl sorun bir kadının ya da erkeğin nasıl giyindiği değildir! Asıl sorun giyim kuşam tarzının akla, bilime, sanata, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine düşman bir sistemi simgeleyip simgelemediğidir, konuyu esas olarak bu açıdan değerlendirmek gerekir.

Teşbihte hata olmaz, konuyu din ve inanç özgürlüğüne son derecede saygılı bir demokrasi olan Amerika’dan bir örnekle bağlayayım sorayım siz Amerika’da Ku Klux Klan tarikatının sembolü olan beyaz kukuletalar ile sokakta dolaşabilir misiniz?