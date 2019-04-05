Taksitli pırlanta satışına en çok ilgi gösteren iller belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun takı ve mücevher ürünlerinde kredi kartına 4 taksite imkân tanıyan düzenlemesinin ardından pırlantaya ilgi arttı. Verilere göre en çok talep İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldi.



Yapılan son düzenlemeye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), takı ve mücevher ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkânı tanımaya başladı. Hepsiburada, BDDK’nın yeni düzenlemesiyle birlikte takı ve mücevher ürünlerinde geçerli 4 taksit fırsatını başlattığı sepet indirimi kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamada “Kampanya, takı ve mücevher kategorisinde 150 lira üzerindeki altın ve gümüş dahil tüm ürünler için geçerli olacak” denildi.

Hepsiburada’nın açıklamasına göre, kampanyaya en çok rağbet gösteren iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. En çok tek taş ve beştaş yüzükler ile kolyeler satıldı. D, E, F, G parlaklık değerindeki pırlantalara ilgi artarken kolye ve yüzüklerde ise en çok beyaz altın tercih edildiğini vurgulandı. En çok talep gören kesim ise baget pırlantalar oldu.