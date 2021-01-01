Taksimetre güncelleme kuyruğu akşam saatlerinde de devam etti

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı sonrası taksi açılış ücreti yüzde 11 oranında zam ile 5 liradan, 5 lira 55 kuruşa çıktı. Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanı’na geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde başlayan araç kuyruğu akşam saatlerinde de sürdü.

“BU KADAR KUYRUĞU SAATLERCE BEKLEMEZDİM”

Taksi şoförleri taksimetre güncellemesi ve mühür değişikliği için uzun süre beklediklerini ifade etti. Şoförler arasında zaman zaman sıra esnasında adaletsizlik olduğu iddiasıyla gergin anlar da yaşadı. Öte yandan sadece mühür değişikliği ve fiyat güncellemesi için yaklaşık 700 lira ücret ödediklerini belirten şoförler bu ücretin de yüksek olduğunu söyledi. Sabah saat 07.00’den beri sıra bekleyen taksici Nurullah Yılmaz, “Para almaya 10 kişi geliyor. İşlem yapmaya 4 kişi geliyor. Muayeneye gitmeyecek olsam ayar yaptırmazdım. Bu kadar kuyruğu saatlerce beklemezdim. Sosyal mesafe de yok. Sırf bir tane mühür almak için 700 lira para ödüyoruz” dedi. Bir başka taksi şoförü ise “Ne sosyal mesafe kaldı ne kural kaide kaldı. Doğru dürüst bir organizasyon da yok. Sadece program yüklemek için 400 yüz liraya yakın ücret ödedim. Tamamı 700 lirayı buldu” diye konuştu.

“SABAHTAN BERİ BİNDEN FAZLA MÜHÜR TAKTIK”

Mühür takma işlemi yapan çalışanlardan Fikret Atik de taksilere yetişmekte zorlandığını belirterek, “ İşlere yetişemiyoruz. 10 kişi çalışıyoruz yine de şikayetler var şoförlerden yana. Yetişemedik. Sabahtan beri binden fazla mühür taktık. Bugün biteceğini düşünmüyorum. Ödemede, evrakta, mühürde sıra var” ifadelerini kullandı.

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