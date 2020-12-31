Taksim’de zabıtadan yeni yılı türkülü karşılama

Esma MURAT-Ömer HASAR/İSTANBUL,(DHA)-HER yıl coşkulu kutlamalara ev sahipliği yapan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bu yıl sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte sessizliğe büründü. Taksim Meydanı bu yıl Emniyet güçleri, Zabıta ekipleri ve basın çalışanlarına kaldı. Günün erken saatlerinden beri çalışan zabıta ekipleri yeni yılı ondan geriye sayarak karşıladı ve türküler söyledi.

Beyoğlu Zabıta Müdürü Hasan Yılmaz “Herkese mutlu yıllar diliyorum. Umarım 2020 bu dakikadan itibaren geride kalmış olur. Sabahın erken saatlerinde itibaren İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nın ara sokaklarında çalışmalarımıza başladık. Bu saate kadar bir sıkıntı olmadık. Özellik eğlence yeri olabilecek yerleri sürekli denetledik. Vatandaşlarımızda sokağa çıkma yasağına gayet uydu. Şu ana kadar Beyoğlu’nda herhangi bir sıkıntıya rastlamadık” dedi.

Yeni yıldan mutluluk huzur beklediğini söyleyen Beyoğlu Zabıta Memuru Emrah Ceylan, “Bugün bütün ekip olarak hep beraber görev aldık. 21.00 itibariyle biz yine görevimizi sürdürmeye devam ettik. Yeni yıla da kısmet burada girmekmiş” diye konuştu.

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