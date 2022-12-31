Taksim’de yılbaşı denetimi: 60 kaçak göçmen yakalandı

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA) TAKSİM’de yeni yıla saatler kala denetim yapan polis ekipleri, 60 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yeni yıla saatler kala Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Ekipleri, İstiklal Caddesi’nde denetim yaptı. Denetimde sırasında Taksim’e eğlenmeye gelen 60 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan üst aramalarında 1 kişinin üzerinden sahte kimlik ele geçirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine götürüldü. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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